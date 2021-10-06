人民网罗马10月5日电 （记者叶琦）10月4日，马耳他中国文化中心2021-2022学年汉语培训开班仪式在线举办。文化中心主任杨晓龙、马耳他大学孔子学院中方院长纪能文和前外方院长乔峰、相关任课老师以及30名学员出席。

杨晓龙主任指出，生活需要仪式感，中国传统文化讲究礼仪，这也是在线举办开学典礼的重要意义。他以“人之初，性本善”“好好学习，天天向上”和“开学第一课，系好第一颗纽扣”三句话与大家共勉，希望大家不忘初心、端正态度、打好基础，在汉语学习和人生道路上不断取得进步。

纪能文院长引用《论语》名言，“有朋自远方来，不亦说乎”“学而时习之，不亦乐乎”“人不知，而不愠，不亦君子乎”等，强调学习汉语需要练习，交友更要宽容理解，这样才能“学好中国话，朋友遍天下”。

乔峰是这一学年文化中心的汉语培训老师之一，研究以冯至为代表的中国现代诗歌，最近接手了马耳他SK出版社的《论语》翻译工程。他分享了自己学习汉语的亲身感悟，并引孔子格言“譬如为山，未成一篑，止，吾止也；譬如平地，虽覆一篑，进，吾往也”为佐证。他推荐大家观看中央电视台以及网络的汉语学习视频，结合自己喜欢的中文影视剧，找到适合的学习方法，活到老学到老。

孔子学院柴晓霄老师赠与学员们“十字真言”：“多听、多读、多说、多写、多用”。

文化中心培训项目负责人穿插介绍了汉语培训班相关情况、评估标准，并回答了一些学员有关教材准备和获取方面的具体问题。时值中秋、国庆双节期间，活动在线播放了《寻味中秋——美食文化系列视频》，让学员们通过观看美食制作过程，感受中国文化赋予中秋佳节和谐团圆的质朴情感。

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