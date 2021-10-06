人民网开罗10月5日电 （记者沈小晓）10月1日清晨，阿尔及利亚贝佳亚连接线项目经理韩华宾在和同事们互道节日祝福之后，仍和往常一样，穿戴好工装、安全帽，戴上口罩，投身到项目施工中。今年是他在海外工作的第15个年头了。“坚守岗位，不辱使命，做好手头上的每一件事，就是对祖国最好的祝福。”韩华宾说。

由中国铁建承建的阿尔及利亚贝佳亚连接线项目是阿尔及利亚东部的一条重要交通命脉，北起贝佳亚港，南与东西高速公路相连，途经5座城市，全长100公里，是中国企业参与“一带一路”建设的重要项目。项目建成后将充分发挥贝佳亚港运能，拉动投资，促进当地旅游业发展，创造大量就业机会。该项目自2013年12月18日业主下发开工令至今，已累计通车交付62公里，整体进度已完成80%。

为了早日为当地提供一条国际化高标准公路，中国的建设者们放弃了节日休息，依然奋战在施工现场。“马上进入11月份，阿尔及利亚的雨季即将来临。”韩华宾告诉记者，项目组的工人们正加快进度，提前做好物资、技术、人员、设备等方面的准备，以应对雨季施工所带来的不利影响，保障项目的顺利实施。

自新冠肺炎疫情暴发以来，面对疫情防控、原材料紧张、成本上升等挑战，项目组攻坚克难，降低成本、加强属地化管理、调整工作模式、安全有序地推进工程进度。身为党员，韩华宾带领的项目团队始终坚守一线。韩华宾表示，自己十分感谢家人这些年的支持和理解。“职责所在，作为党员，我还是要坚守岗位。”韩华宾表示，有祖国作为强大后盾，在海外建设和奋斗也更有底气。

“身在海外，更能感受到祖国日益强大的影响力。”韩华宾表示，祝福伟大的祖国更加繁荣昌盛！

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