人民网联合国10月5日电 （记者李晓宏）当地时间10月5日，第76届联合国大会裁军与国际安全委员会举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表耿爽在发言中强调，当前，全球战略平衡与稳定遭遇挑战，多边军控与裁军体系走到十字路口，国际社会应秉持人类命运共同体理念，做好四道选择题。

耿爽说，当前，国际社会围绕这一体系面临四大抉择：第一，是重拾冷战思维，制造分裂对抗，还是弘扬多边主义，维护战略稳定？第二，是奉行实用主义，破坏多边规则，还是履行责任义务，推进裁军议程？第三，是推行地缘战略，打压异己国家，还是坚持客观公正，寻求政治解决？第四，是滥用自身优势，谋求技术垄断，还是鼓励开放包容，共同制定规则？

耿爽指出，国际社会对上述四大问题如何审视，作何选择，事关多边军控与裁军体系未来、国际战略安全格局走向、全球战略稳定态势前景。国际社会应从人类命运共同体理念出发，以负责任的态度作出明智选择。

耿爽在发言中对美国升级核武库，推进全球反导系统建设，在亚太和欧洲部署陆基中导，与英国和澳大利亚开展核潜艇合作，推迟化武销毁，独家反对生物武器核查议定书谈判，长期抵制外空军控进程，借发展新兴科技谋求军事优势，利用伊核、朝核、叙利亚化武等地区防扩散热点问题推行地缘战略等行径提出批评。并敦促日本撤销将核污染水排海的错误决定，以公开透明和负责任的方式妥善解决国际社会关切。

联大裁军与国际安全委员会（简称“联大一委”）负责处理军控、裁军、防扩散等国际安全事务，会议期间各国进行一般性辩论，并就核武器、生物武器、化学武器、常规武器、网络、外空等议题进行专题讨论。

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