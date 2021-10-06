人民网联合国10月5日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团副代表戴兵5日敦促安理会积极回应刚果（金）政府在调整制裁措施方面的关切，避免制裁措施对其安全能力建设带来负面影响。

戴兵在当天举行的安理会审议刚果（金）问题的会议上指出，刚果（金）新政府组建以来，制订并落实三年行动纲领，为刚果（金）持久和平和可持续发展提供了路线图。中方对此表示赞赏，希望刚果（金）政府着力推动关键领域改革，提升国家治理能力。中方一贯强调，制裁只是手段，不是目的。随着联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚团）缩编工作继续推进，刚果（金）政府将逐步承担维护国家安全稳定的主要责任。

戴兵同时指出，刚果（金）东部地区安全、人道形势依然严峻，刚果（金）实现长治久安仍面临巨大挑战。中方对刚果（金）政府打击武装团伙暴力活动的决心表示肯定，希望联刚团同刚果（金）武装部队保持协调配合，加强对平民的保护。在联刚团撤离地区，联合国发展和人道机构等应迅速跟进，帮助当地政府做好冲突后建设和平工作，确保和平成果不会逆转。

戴兵强调，当前刚果（金）面临新冠疫情、疟疾、霍乱等多重疫病压力，境内收容的难民和流离失所者数量巨大，国家发展改革急需资金支持。中方呼吁国际社会特别是国际金融机构兑现对刚援助承诺，加大投入力度，帮助刚果（金）应对当前挑战。

戴兵最后表示，中方始终致力于帮助刚果（金）实现和平、稳定、发展。中方第25批赴刚果（金）维和人员已于近期全部抵达任务区。从2003年至今，中方累积向刚果（金）派出维和人员超过3000人次。中方援助的40万剂新冠疫苗也于近期运抵刚果（金）。中方将继续与国际社会一道支持刚果（金）政府为实现国家长治久安所作努力。

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