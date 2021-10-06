人民网布鲁塞尔10月4日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭4日在联合国人权理事会第48届会议有关议题下代表俄罗斯、斯里兰卡、白俄罗斯、伊朗、柬埔寨等十余个观点相近国家做共同发言，反对一些国家试图将民主问题工具化，借口“民主”遏制和干涉其他国家。

陈旭指出，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值。民主没有固定模式，什么是真正的民主不应由少数几个国家说了算，关键是要看是否符合本国国情，是否体现人民意志、维护人民利益、得到人民拥护，能否带来政治稳定、社会进步、人民福祉。

陈旭表示，令人关切的是，一些国家在民主问题上搞“双重标准”，甚至多重标准，试图将民主问题工具化，将自身价值观和政治模式强加于人，打着“民主”旗号遏制和干涉其他国家。这本身就是不民主的行为，只会带来混乱和动荡，损害各国人民的根本利益。

陈旭还说，世界多极化、国际关系民主化是时代潮流，各国应践行真正的多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，从而更好地促进和保护人权，而不是以意识形态划线，人为制造分裂和对抗。各国应加强团结合作，共同应对全球性挑战，共创世界美好未来。

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