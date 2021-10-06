人民网布鲁塞尔10月4日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭4日在联合国人权理事会第48届会议代表俄罗斯、古巴、印度、巴西、沙特阿拉伯、伊朗、巴林等观点相近国家做共同发言，呼吁消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义的遗毒，努力实现种族正义和平等。

陈旭指出，今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年，尽管国际社会为打击种族主义作出许多努力，但消除种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为仍然任重而道远。我们对一些国家仍然存在的系统性种族主义、种族歧视，以及日益严重的仇恨犯罪等问题深表关切。

陈旭表示，奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民主义是种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的主要根源之一，其对享有所有人权的负面影响一直延续至今。有关国家应正视历史，正视自身存在的系统性种族主义和种族歧视问题，采取切实行动全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义的遗毒，共同努力实现种族正义和平等，真正促进与保护人权。

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