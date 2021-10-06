中国代表观点相近国家在联合国人权理事会呼吁实现种族正义和平等
2021年10月06日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔10月4日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭4日在联合国人权理事会第48届会议代表俄罗斯、古巴、印度、巴西、沙特阿拉伯、伊朗、巴林等观点相近国家做共同发言，呼吁消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义的遗毒，努力实现种族正义和平等。
陈旭指出，今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年，尽管国际社会为打击种族主义作出许多努力，但消除种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为仍然任重而道远。我们对一些国家仍然存在的系统性种族主义、种族歧视，以及日益严重的仇恨犯罪等问题深表关切。
陈旭表示，奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民主义是种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的主要根源之一，其对享有所有人权的负面影响一直延续至今。有关国家应正视历史，正视自身存在的系统性种族主义和种族歧视问题，采取切实行动全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义的遗毒，共同努力实现种族正义和平等，真正促进与保护人权。
(责编：苏缨翔、刘慧)
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