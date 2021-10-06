人民网布鲁塞尔10月4日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭4日在联合国人权理事会第48届会议发言，宣介“全球发展倡议”，呼吁构建全球发展命运共同体。

陈旭表示，当今世界面临的全球性挑战层出不穷，人们对和平发展的期待更加殷切。各国应践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，加强国际合作，团结应对各类挑战。

陈旭强调，发展是解决一切问题的总钥匙。我们呼吁各国坚持发展优先，坚持以人民为中心、以行动为导向，坚持普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生。习近平主席在今年联大一般性辩论中提出“全球发展倡议”，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体。中方愿与各方共同推动这一倡议，助力国际发展事业不断向前迈进，造福各国人民。

陈旭指出，和平与安全是促进和保护人权的基本前提。为实现持久和平、促进和保护人权，各国应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，坚持不干涉内政原则，不应将自己的意志和模式强加于人。坚持通过政治对话化解分歧，不能动辄诉诸武力或以武力相威胁，更不应打着“民主”“人权”旗号进行军事干涉。要统筹应对传统和非传统安全威胁，消除产生危机的根源，使所有人在一个持久和平、普遍安全的世界中充分享有人权。

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