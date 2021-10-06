人民网联合国10月4日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽4日在联合国安理会海地问题公开会上发言，呼吁海地加紧推进政治过渡，同时希望国际社会全力开展对海地的人道援助和灾后重建。

耿爽表示，过去4个月，海地政局持续动荡，安全形势和人道危机仍在持续恶化。中方对海地人民的悲惨境遇深表同情。中方呼吁海地各方以大局为重，互谅互让，显示灵活，相向而行，尽快通过广泛政治协商就有关安排达成一致，确保早日举行选举。

耿爽说，海地地震和热带风暴造成重大人员伤亡和财产损失，新增65万人亟需人道援助。中方呼吁国际社会积极响应联合国发起的总额约1.87亿美元的人道援助紧急呼吁，敦促海地政府同联合国系统密切配合，确保把物资送到最需要的民众手中，避免产生浪费和腐败。

耿爽还呼吁海地政府着力打击黑帮活动。他说，海地政府应切实加强警察能力建设，抓紧落实《减少社区暴力国家战略》，争取早日铲除黑帮这一社会毒瘤。

耿爽说，中方多次强调，海地问题没有外部解决方案，海地走出困境归根到底要靠海地人民自己。国际社会长期以来对海地的输血、供氧式帮扶模式效果不彰，也不可持续。联合国在海地的存在方式应该有所改进调整。

耿爽表示，中方愿同安理会成员一道推动消除阻碍海地实现和平与发展的系统性、结构性障碍，考虑采取新的方式帮助海地摆脱困境。但无论联合国做什么，最重要的还是海地各党派认真反思存在的问题，真正对自己的国家和人民负起责任。

(责编：苏缨翔、刘慧)