人民网联合国10月4日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽4日表示，成立叙利亚化学武器问题调查鉴定组超出《禁止化学武器公约》范畴，违背了禁止化学武器组织（禁化武组织）协商一致的传统，包括中方在内的很多国家都对此表示关切。

耿爽在当天举行的安理会叙利亚化武问题公开会上表示，禁化武组织旗下的调查鉴定组工作方法和程序也没有达到公约及其核查附件的要求，引发很多质疑。希望禁化武组织技术秘书处坚持技术属性，秉持公正、客观、独立的精神做好本职工作，推动使用化武追责问题回归公约框架。

耿爽说，在今年9月联大一般性辩论中，叙利亚外长梅克达德表示，叙方坚决反对任何人在任何情况下使用化学武器，愿同禁化武组织保持合作，解决未决问题。中方赞赏叙方上述表态。

耿爽说，中方始终认为，对话合作是解决叙化武问题的正确方式，过度施压只能适得其反。叙利亚政府和禁化武组织技术秘书处对不少问题存在不同解释。双方应尊重科学事实，坚持客观公正，继续充分讨论，努力相向而行，争取早日共同解决未决问题。叙利亚政府同禁化武组织技术秘书处、联合国项目办之间的三方协议顺利延期，为解决未决问题创造了良好条件。叙利亚政府同禁化武组织技术秘书处继续就申报评估组第二十五轮磋商保持沟通。本轮磋商因签证问题遇到困难，希望双方本着建设性态度予以解决。

耿爽说，中方一贯坚决反对任何国家、组织或个人在任何情况下、出于任何目的使用化武，希望世界早日摆脱一切化学武器。我们敦促化学武器拥有国尽早销毁所有化学武器。

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