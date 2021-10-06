人民网联合国10月4日电 （记者李晓宏）当地时间10月4日，第76届联合国大会第三委员会4日继续举行一般性辩论。针对美国等就涉疆、涉港、涉藏问题的错误言论和攻击抹黑，中国常驻联合国代表张军当场予以严厉驳斥，强调中方坚决反对个别国家滥用联合国平台蓄意挑起对抗，借人权问题干涉中国内政，正告美国趁早收起傲慢与偏见，不要在错误的道路上越走越远，更不要知错不改、错上加错。

张军表示，美国出于政治动机编织罪名，制造谎言，对中国进行无理指责。所谓新疆存在“种族灭绝”，这是美国上届政府恶意炮制的“世纪谎言”。面对这一赤裸裸的政治阴谋，美方今天居然全盘继承，继续走着“谎言外交”的老路。谎言重复一千遍还是谎言。无数铁一般的事实证明，美方的说法毫无依据，完全是出于政治动机，根本目的是搞乱中国，阻挠中国的发展，中方对此坚决反对、完全拒绝。

张军指出，国际社会真正需要关注的恰恰是美国的人权状况。美国选择性地忽视印第安人血泪史、黑人奴隶剥削史，企图将黑暗的过去埋葬在历史当中。在美国，白人至上、歧视非裔、仇恨亚裔、“伊斯兰恐惧症”等极端思潮泛滥不止，酿成数不胜数的悲剧。美国政府消极抗疫，眼睁睁看着70万国民死于新冠肺炎疫情，还大搞疫情政治化、污名化，企图转移国内矛盾，拖累全球抗疫合作。

张军强调，美国动辄以民主和人权“捍卫者”自居，事实上却是民主和人权的最大破坏者。美国仅凭一瓶洗衣粉、一份假情报就肆意发动战争、屠杀平民，将炸弹投向无辜的妇女、儿童和弱势群体，导致民不聊生、流离失所。美国打着民主、人权的幌子滥用单边制裁，打压外国企业，破坏国际经贸合作，损害发展中国家权益，持续、系统性侵犯相关国家人民基本人权，人为制造人道灾难。

张军指出，如果美国真关心人权问题，就该放弃双重标准和选择性失明。为什么不去看看加拿大寄宿学校中原住民儿童的遗骸？为什么不向滥杀阿富汗平民的盟国士兵追责问责？为什么对欧洲国家普遍歧视和迫害穆斯林的行为缄口不言？

张军强调，世界需要对话而不是对抗，各国应该选择合作而不是制造分裂。正告美国及其追随者们趁早收起傲慢与偏见，不要在错误的道路上越走越远，更不要知错不改、口是心非、错上加错！希望美国迷途知返，回到对话与合作的正确轨道上来，为促进和保护人权做点实事、办点好事！

在当天的联大三委会议上，厄立特里亚、圭亚那、科特迪瓦、乌拉圭、纳米比亚、津巴布韦、老挝等发言呼应支持中方立场，反对将人权问题政治化，反对搞双重标准，反对制造政治对抗；呼吁各方恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持多边主义和团结协作，通过建设性对话与合作促进与保护人权。

古巴、叙利亚、白俄罗斯、埃塞俄比亚、朝鲜等发言，对美无理指责表达强烈不满，坚决反对借人权问题干涉内政。

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