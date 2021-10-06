新华社科伦坡10月5日电 通讯：“家是最小国，国是千万家”——奋战在斯里兰卡工地中国建设者的家国情怀

新华社记者唐璐

10月1日，在蒙蒙细雨中，中国中冶斯里兰卡中部高速第一标段项目部的几十名中国员工整齐列队，向徐徐升起的五星红旗行注目礼。

“转眼之间又迎来国庆节，让我们祝愿国家更加强大，更加繁荣昌盛富强……让我们为实现2021年项目部的各项管理指标全力冲刺。”项目部经理崔松明用简短的国庆致辞为大家鼓劲。

10月1日，在斯里兰卡西部省，中国中冶斯里兰卡中部高速第一标段项目部的中国员工在工地施工。新华社记者 唐璐 摄

“今年是我在斯里兰卡度过的第13个国庆节，”崔松明说，“这些年来，亲身感受到祖国日益强大对我们海外建设者的影响，中国的强大实力为海外工程提供经济及技术支持和安全支撑，让我们在海外工作的中国人倍感自豪。”

与崔松明几乎同时来到斯里兰卡的合约部专务部长侯社虎告诉记者，十几年来，他在国内与家人一起过的春节、中秋节等代表团圆的节日屈指可数，但他并不后悔。

“‘家是最小国，国是千万家’，作为在海外参与‘一带一路’项目的建设者，我们怀有一种使命感和责任感，尽管有时需要为此作出个人牺牲。当看到通过自己的努力，斯里兰卡基础设施日新月异、旅游业蓬勃发展，我们感到由衷高兴和自豪。”侯社虎说。

不到30岁的肖帅目前分管质量部，他在斯里兰卡参与的第一个项目是科伦坡外环高速公路。“原本打算干完这个项目就回国，但是5年中不知不觉就从一个项目走到另一个项目。出国后感觉自己视野变得更广阔，我为能够有机会服务于国家的‘一带一路’建设、帮助斯里兰卡发展而感到荣幸。”

在项目上担任卫生护理员的当地员工萨拉尼和肖帅一样，也是在建设科伦坡外环高速公路时加入团队的。5年来，被大家称为“小护士”的萨拉尼跟着项目辗转于各个工地，同中国员工一起分享苦乐，也和他们结下深刻友谊。“中国朋友不远万里来到我的家乡参加建设，我们心怀感激。”萨拉尼说。

“一天也不耽误，一天也不懈怠”——张贴在项目部海外营地和工地上的这句企业口号，给记者留下深刻印象。

负责中部高速公路项目设计的李本权在进行施工前沿线考察时，看到当地道路不便给当地民众带来的困扰，老人生病无法及时就医、孩子无法方便就学、农作物不便外销。在贵州山区长大的李本权说：“作为一个山里来的中国人，我能体会到中部公路沿线当地居民对这条公路的渴望。真心期待高速公路早日建成，让当地居民生活质量有实质性改善。”

按照设计，中部高速公路贯穿斯里兰卡中部，其中第一标段总长37公里，将连接首都科伦坡与中部城市康提，并把机场高速公路、外环高速公路以及南部高速公路连接成网，建成后将大大降低城市之间的出行时间，促进沿线经济发展。

斯里兰卡反复的新冠疫情打乱了项目施工节奏。据中国中冶斯里兰卡分公司副总经理张晓雷介绍，受疫情等不确定因素影响，部分工作被迫延缓。“但目前是施工的关键阶段，为尽早完工，国庆节全体人员依然奋斗在岗位上。”

来自辽宁的刘国辉在工地担任现场调度，吃住都在工地上，已在斯里兰卡工作4年多。“这里的生活条件肯定不如国内舒适，疫情形势也比国内严峻，”刘国辉说，“今年4月，我国政府通过‘春苗行动’为我们所有在项目上的员工接种了疫苗，我们感到非常自豪。今天是国庆节，希望祖国更加强大。”

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