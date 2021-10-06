新华社纽约10月4日电 综述：欧佩克未扩大增产计划 纽约油价创近7年新高

新华社记者刘亚南

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日宣布继续按照原计划提高11月原油产量，这让部分期待主要产油国进一步增加原油供应量的市场人士感到失望，刺激油价走高。

纽约原油期货价格当天升至近7年来新高，布伦特原油期货价格则位于近3年来高点。分析人士指出，由于全球部分地区面临天然气和煤炭价格大幅上涨和供应短缺，替代效应预计将在今年冬季带来额外石油需求，进而加剧石油市场供需紧张，油价或进一步冲高。

工业材料及能源咨询公司Third Bridge集团负责人彼得·麦克纳利说，由于欧佩克与非欧佩克产油国只将11月的月度总产量上调日均40万桶，预计石油库存将在今年继续下降。

麦克纳利表示，新冠疫情暴发后，欧佩克与非欧佩克产油国的减产协议让全球石油库存出现快速下降。与此同时，美国原油生产8月受到飓风“艾达”冲击，而且美国油气企业普遍对增加钻探开发表现出迟疑，这导致原油供应增长乏力。

雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔·通海于根表示，市场供应紧张开始在油价上得到反应。雷斯塔能源公司预计，部分地区消费从天然气转向石油可能给油价带来更多上涨压力。

丹麦盛宝银行全球大宗商品策略负责人奥勒·汉森说，当前全球煤炭和天然气市场供应紧张可能推高市场对柴油、丙烷和燃料油的需求，今年冬季石油需求可能因此增加日均50万桶。

加拿大艾伯塔省商业协会总裁亚当·莱格表示，油价在今年冬季可能突破每桶100美元关口。

尽管国际油价上涨已经让北美油气企业的盈利空间扩大，但业内人士预计，受制于资本纪律等因素，这些企业不大可能显著提高产量。数据显示，今年以来，纽约原油期货和布伦特原油期货首行合约价格累积涨幅均超过60%，但美国日均原油产量仍比疫情暴发前低10%以上。

维多石油公司亚洲业务负责人迈克·穆勒表示，迄今为止，美国原油供应量没有因油价走高而上涨，这意味着原油定价权很大程度上掌握在欧佩克等产油国手中。

通海于根预计，在全球经济复苏、今年可能出现的冷冬以及部分地区消费从天然气转向石油等因素影响下，全球日均石油需求可能快速上升。油价继续上涨，可能给经济复苏带来负面影响。

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