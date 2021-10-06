新华社曼谷10月5日电 通讯：泰国人素吉的“萤火虫小岛”之梦

任芊

在泰国中部沙没巴干府邦卡造区，有一个面积不大的萤火虫保护园。每当夜幕降临，星星点点的萤火虫就会此起彼伏地闪烁不停。

67岁的素吉是这个萤火虫保护园项目的发起人。他出生在邦卡造，后来离家在各地辗转生活。大约25年前，他回到了故乡。

回到邦卡造的头几年，素吉还可以在夜晚欣赏到萤火虫的点点光亮。“每到晚上，后院的树上满满都是萤火虫，那景象美得像童话世界一样。”素吉决定留下来，为保护萤火虫做些事情。

然而好景不长，萤火虫数量越来越少了。为了保护这些美丽的小精灵，2008年，素吉和朋友一起建立了萤火虫保护项目，起初致力于保护和增种萤火虫的主要栖息所——海桑树，但起初情况并没有改观。

“后来我们，发现这一带的水又脏又臭。水源被污染也是导致萤火虫消失的重要原因。”于是，素吉和朋友开始着手处理附近一带的水污染问题。经过近一年时间的努力，河水逐渐变得清澈，萤火虫也慢慢回归了。

“想要留住萤火虫，水、土和气候条件缺一不可。”素吉说，农药和化学品使用的增加以及人类生活区光污染等问题也是导致萤火虫数量减少的原因。

“近两年，因为马路整修，灯光更加明亮，甚至彻夜不熄，光污染的影响给邦卡造萤火虫的生存构成很大威胁。”素吉说，所幸他的保护项目受到包括联合国相关部门和泰国当地一些高校与学术机构的关注，各方联合对萤火虫的栖息环境进行研究，并在社会上呼吁人们提高对这一问题的重视。

萤火虫保护园吸引了不少人慕名参观，其中很多人都带着孩子前来。为了尽量减少参观活动对萤火虫生活的影响，保护园参观人数每天限制在30人以内。“我想让孩子们看到萤火虫，我自己小时候就曾被萤火虫惊艳到。通过对参观活动的观察，我发现这是一个很好的增进人们环保意识的机会。”素吉说。

沿着保护园内郁郁葱葱的树丛前行，树叶不时掠过手臂。在树林尽头的小运河旁，素吉停下脚步，手指对岸一块园地告诉记者，那里将成为保护园的扩建区。

“很多人只关注人类的生活环境和舒适氛围，极少关注是否能与其他物种和谐共存。如果像萤火虫这样脆弱的昆虫都能够与人类共处，说明我们的生态环境被保护得非常好。我梦想着邦卡造能够成为一个萤火虫栖息的小岛，吸引世界各地的游客前来，那将会是多么美妙的画面。”素吉说。

(责编：苏缨翔、杨牧)