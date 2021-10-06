新华社华盛顿10月5日电 题：记取前车之鉴 美国对华经贸政策应改弦更张

新华社记者许缘 高攀 邓仙来

美国贸易代表戴琪4日发表演讲，首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景。美方一方面称无意“激化”与中国的贸易紧张局势，另一方面又无视美国单方面挑起对华贸易战引发的恶果，无意于采取补偏救弊的建设性措施。

中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战只会带来双输。事实早已证明，美国挥舞关税和制裁大棒的做法，既妨害中国和美国经济发展，也不利于全球经济稳定。拜登政府应牢记前车之鉴，切实做好中美经贸关系这道“必答题”。

美方应认识到，对华贸易战给美国经济造成诸多伤害。特朗普政府原本希望借对华贸易战，推动美国制造业回流并改善美国财政收入状况。但事实是，更多美国制造业企业并未迁回美国本土，美国关税收入在截至今年3月份的一年里同比不增反降，美国企业和消费者更是被迫增加了生产和生活成本。研究显示，在最严重时期，美方挑起的中美贸易摩擦令24.5万美国人失业，给美国造成1080亿美元经济损失。

对华贸易战在美国国内不得人心。过去几年间，美国各界有识之士多次敦促美国政府取消对中国输美商品加征关税。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在日前发表的文章中再次敦促拜登政府尽快认识到美国在对华贸易战中付出的代价，重新审视对华贸易政策。约30家有影响力的美国商业团体今年8月公开要求拜登政府削减对华商品加征关税，称关税增加美国民众和企业负担，拖累美国经济增长。

美方应认识到，对华贸易战不利于全球经济稳定。统计数据显示，美方挑起的中美贸易摩擦在新冠疫情暴发前曾导致全球经济增幅收窄和贸易量下滑。当前，全球疫情起伏不定，世界经济复苏面临挑战。中美是推动全球经济复苏的主要引擎，美方若延续错误对华经贸政策，只会令全球经济雪上加霜，损害世界各国人民福祉。

美国前负责东亚和太平洋事务的助理国务卿帮办柯庆生说，中国处于全球供应链关键位置，在21世纪，任何单纯为损害中国经济或鼓励别国和中国经济“脱钩”的行为都会失败。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，中美两国是当前全球经济增长的两大引擎，“就像飞机上的引擎一样……它们同步工作非常重要，这样我们才能飞得更快、更远”。

美方挑起对华贸易战后，中方始终从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，在历次磋商中展现极大诚意，为妥善处理两国经贸关系作出切实努力。中方一贯坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体系，坚定按照国际贸易规则办事。在过去几年里，到底是谁在挥舞制裁大棒，将经贸问题政治化、意识形态化、武器化，国际社会看得非常清楚。

中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。期待美方改弦更张，切实尊重市场经济原则和国际经贸规则，与中方相向而行，推动中美经贸关系健康稳定发展，更好造福两国人民和世界各国人民。

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