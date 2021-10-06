新华社北京10月5日电 （国际观察）朝韩“复联” 半岛局势能否转圜

新华社记者

朝鲜中央通讯社4日发表公报说，朝鲜决定从当天上午9时起重启朝韩间所有通讯联络线。分析人士认为，这是朝韩两国改善关系的重要一步，将对朝鲜半岛局势产生积极影响，但半岛局势能否持续缓和还存在较大不确定性。

“复联”来之不易

这是朝韩双方联络中断近两个月后再次恢复，也意味着双方关系的缓和进程重新开启。

此前的朝韩关系可谓波折不断。在经历了2018年朝韩领导人三度会面的高光时刻后，随着2019年2月在越南河内举行的朝美首脑会议无果而终，不但朝美关系逐渐趋冷，朝韩关系也随之走低。2020年6月，朝鲜为抗议韩国纵容“脱北者”往朝鲜方向散发反朝传单，不但切断了朝韩间一切通讯联络线，还炸毁了位于朝鲜开城工业园区的朝韩联络办公室大楼，致使两国关系降到冰点。

经过双方不断努力，特别是两国领导人多次互致书信沟通，朝韩终于在今年7月27日恢复两国通讯联络。然而，随着韩美8月10日启动联合军演，朝方再度中断了与韩方的联系。

此次“复联”同样与双方共同努力分不开。韩国总统文在寅9月21日在联合国大会发言时，呼吁尽快恢复韩朝和美朝对话，表示希望相关各方共同发表朝鲜战争终战宣言。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正随后于9月24日和25日连续发表谈话，表示愿在相互尊重的前提下与韩方沟通，并提及朝韩首脑会谈的可能性。9月29日，朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜最高人民会议做报告时表示，朝鲜愿从10月初重启朝韩通讯联络线路。

双方互有需求

虽然此次“复联”是朝方的主动作为，但分析人士指出，正如上述过程所显示的那样，其实朝韩双方都有改善关系的意愿。

从朝方看，在国际制裁、新冠疫情导致的边界封锁以及连续两年自然灾害等多重因素影响下，朝鲜经济发展和粮食生产面临困难，尽早解除国际制裁的愿望尤为迫切。朝鲜希望韩国能在人道主义援助、疫情防控、解除对朝国际制裁等方面发挥积极作用。

从韩方看，文在寅的总统任期将于明年5月结束，时间所剩无几，但他最重视也是最着力经营的对朝关系却长期陷入僵局。因此，文在寅积极释放改善对朝关系的信号，以期获得朝方回应，从而在任期最后时段取得成果，留下政治遗产。他在联大上发表有关终战宣言的提议正是这一心态的表现。

从时机上看，韩美每年春夏两次的军事演习已经结束，朝鲜改善对韩关系的直接障碍随之消除。同时，明年谁能成为韩国新总统以及新总统对朝态度如何难以预测，文在寅的剩余任期对朝鲜而言也是机会窗口。在这种情况下，朝鲜决定利用这一窗口期打破僵局，为朝韩关系进一步改善奠定基础。

不确定性仍存

对于朝方“复联”的决定，韩方给予了积极回应。韩国统一部4日表示，韩国政府认为，连接南北通讯联络线为稳定朝鲜半岛局势和恢复南北关系奠定了基础。韩方期待通过稳定运营南北间的通讯联络线，尽快重启对话，开始进行包括恢复南北关系和推动半岛和平在内的实质性讨论并取得进展。

分析人士认为，朝韩通讯联络线的恢复，可能给半岛局势带来以下几方面利好。

首先，朝鲜9月以来已多次试射不同类型导弹，韩国则试射了自主研发的潜射弹道导弹，半岛呈现紧张态势。朝韩“复联”有助于缓解这种紧张。

其次，随着双方联系恢复正常，针对朝鲜的人道主义援助、构建两国视频会议系统和为离散家属举行视频见面会等，有望成为下一步双方具体讨论的合作项目。

再次，随着朝韩关系的转暖，韩国推动朝美重启会谈的可能性也随之增大。

不过，分析人士也指出，半岛局势能否持续缓和还存在较大不确定性。目前朝美之间分歧依旧严重，美方虽呼吁朝方对话，但并未明确表示将改变现有对朝政策；朝方则坚持，若美方不改变对朝敌视政策，就不可能恢复两国正常接触。韩国对朝政策受制于美国，如果朝美关系长期无法取得突破，朝韩关系将有再次恶化的危险。（参与记者：江亚平、洪可润、陆睿、杜白羽）

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