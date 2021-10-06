新华社巴黎10月4日电（国际观察）“旧怨”加“新伤” 法美心结恐难解

新华社记者徐永春

美国国务卿布林肯定于4日至6日访问法国，此访的一个重要任务是修复因美英澳核潜艇合作及法澳潜艇合同解约而受损的美法关系。

分析人士认为，法美在外交理念和经济利益上存在分歧，过去就多有龃龉，近年来华盛顿奉行“美国优先”，与巴黎的“欧洲战略自主”更加无法兼容。“旧怨”加“新伤”，双方深层矛盾很难通过几次外交访问或口头示好就得到解决。

屡有政治分歧

据美国《华尔街日报》网站报道，美国负责欧洲事务的助理国务卿卡伦·唐弗里德表示，布林肯的巴黎之行将把加强美法关系及美欧关系作为重点。她说，修复美法关系“需要时间，需要付出艰苦努力”。

美国、英国、澳大利亚9月15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。澳法签订的数百亿美元潜艇大单随之撕毁。此事导致法美关系陷入危机，法国驻美大使一度被召回。

分析人士指出，这并非法美关系第一次遭受重创。二战以来，法国坚持独立自主的对外政策，在许多重大国际事件中不愿唯美国马首是瞻。双方政治分歧时有发生，两国关系屡次跌入低谷。

上世纪60年代，美国陷入越南战争泥潭，希望法国出手相助。时任法国总统戴高乐对美国的一再请求置之不理，拒绝参战，反而警告美国“亚洲不会屈从于美国的意志”。

2003年，以英美军队为主的联军发动伊拉克战争，时任法国总统希拉克站在了反战阵营前列。战争开始前，希拉克明确表示法国会在联合国安理会行使否决权。希拉克坚定的反战立场导致法美关系在此后多年处于低谷。

法国现任总统马克龙上任以来寻求“欧洲战略自主”，法美在政治外交领域矛盾频发。2019年底，马克龙批评北约内部缺乏战略协调，正在经历“脑死亡”，此番言论在很大程度上针对美国。

经常为利相争

虽然法美标榜拥有“共同价值观”，但“利”字当头，两国经常为利益翻脸，美国施展“长臂管辖”打压法国企业的往事也令法国耿耿于怀。

2013年4月，法国阿尔斯通公司高管弗雷德里克·皮耶鲁齐被美方逮捕。美国司法部以涉嫌商业贿赂为由起诉皮耶鲁齐，并对阿尔斯通公司处以7.72亿美元巨额罚款。在美方巨大压力下，阿尔斯通公司最终将其电力业务出售给主要竞争对手美国通用电气公司。

2014年，美国指控法国巴黎银行为受到美国制裁的国家转移资金，迫使该行支付近90亿美元罚款。该行十余名高管也因此被迫离职。

近年来，法美在数字税等领域缠斗不断。2019年，法国提出将对在法经营的互联网巨头开征数字税，作为该政策主要目标的美国互联网企业利益受损。美国随后对价值约75亿美元的欧盟输美商品加征关税，对象不仅覆盖空客飞机，还包括法国葡萄酒等多种欧洲特色农产品，波及法国约50万葡萄酒从业人员。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃在接受新华社记者采访时表示，美式霸凌从未放过其盟友，也不局限在政治领域。美国为维护自身利益胁迫盟友和其他国家就范的做法日益公开和粗暴，越来越不得人心。

深层矛盾难解

此次潜艇事件对法美关系而言可谓“旧怨”之上又添“新伤”。尽管目前形势有所缓和，法国驻美大使也已返回华盛顿，但法国外长勒德里昂9月底表示，法美关系尚未走出危机。

分析人士认为，法美之间以及欧美之间在地缘政治和战略利益等方面的深层次矛盾难以消除，恐为今后类似事件再度发生埋下伏笔。

法国新索邦大学研究员安妮克·西泽尔认为，巴黎不会再对白宫的新主人“抱有任何幻想”。法美关系专家妮科尔·巴沙朗对媒体表示，这场危机的影响将持久存在，重建信任并非易事。

此外，潜艇事件再次引发“美国优先”和“欧洲自主”的激烈碰撞，将对法国力推的欧洲战略自主以及北约战略理念产生深远影响。9月16日，法国外长勒德里昂和防长帕利发表联合声明指出，这一事件凸显了欧洲战略自主的必要性，只有战略自主才能捍卫欧洲的价值观和在全球的利益。9月22日，帕利接受法国参议院质询时说，北约存在的理由不是搞对抗，而是维护跨大西洋安全，这一点必须提醒美国，“身为盟友不意味着成为服务于对方利益的人质”。

中国国际问题研究院助理研究员母耕源在接受新华社记者采访时指出，明年上半年法国将担任欧盟轮值主席国，此次潜艇事件让欧洲国家看到了实现战略自主的必要性，无疑将促使法国带领欧盟大力推动这一进程。

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