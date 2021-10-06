新华社华盛顿10月4日电 记者手记：还每一名美国新冠逝者以尊严——华盛顿70万面小白旗的无声申诉

新华社记者杨士龙 胡友松

过去两周，从美国首都华盛顿市中心的地标建筑——方尖碑到二战纪念馆，约20个足球场大小的草坪被装点成了一片小白旗的海洋。每一面小白旗，都代表着一个因新冠而丧生的美国人。瑟瑟秋风中，百余个“白旗方阵”飒飒有声，如语之戚戚。

这是马里兰州视觉艺术家苏珊娜·布伦南·弗斯滕伯格为纪念美国新冠逝者而设计的特别展览，名为“在美国：记住”，旨在进一步唤起美国人对新冠大流行巨大危害的认识。

在与白宫隔街相望的展览入口，设有一个巨大的显示牌，展览期间苏珊娜每天都在上面更新美国新冠累计死亡数据，并据此添加小白旗。令苏珊娜和她先生道格·弗斯滕伯格心痛的是，从9月17日展览开始，到10月3日结束，这个数字已从670032增加到了701133。

“这是一个匪夷所思的数字。她从没想过死亡人数会超过70万。这是一个悲伤的时刻。”3日下午，因苏珊娜在准备日落时分闭幕式的发言，道格代她接受了新华社记者的采访。“正如你所看到的，在这块22英亩（约合9公顷）的土地上只剩再插5000到1万面旗帜的空间。新冠死亡人数太大了，实在太令人难过。”

道格说，苏珊娜最早于2020年8月萌生了做这样一个展览的想法，很大程度上是出于对得克萨斯州副州长丹·帕特里克对新冠逝者冷漠态度的不满。帕特里克2020年3月曾表示，支持以老年人的生命为代价“冒险重启美国经济”。当时是特朗普总统当政，考虑到选情需要，其政府一度故意对新冠病毒的危害性轻描淡写，消极抗疫，试图避免因防疫封锁等措施损害经济表现。

2020年10月23日，苏珊娜在华盛顿RFK体育场附近的军械库做了第一次“白旗方阵”展，当时美国累计新冠死亡人数已超22万。长期担任临终关怀志愿者的她，希望人们认识到“每个生命都重要”，所以她决定用“一面白旗代表一个逝者，给他们每个人以尊严”。当时展览的名字为“在美国，这怎么会发生……”

2020年至2021年这个冬天是美国疫情最深重的时期，在仅仅一个多月内，美国累计新冠死亡病例就从30万例升至40万例。2021年2月下旬，民主党总统拜登上台后不久，这个数字突破50万。随着拜登政府大力推广疫苗接种，美国疫情曾在春末夏初出现缓解。苏珊娜就是从那时开始详细规划这次在国家广场的展览。“那时我们每天失去100到150人。所以她预计到展览结束，美国累计新冠死亡人数约在61万到62万之间。”道格说。

但由于两党政治对立、社会分裂，打疫苗、戴口罩等抗疫措施的政治化并没有随特朗普的下台而缓解，在一些南方州反而变本加厉，“疫苗怀疑论者”数量可观，严重影响了美国疫苗接种速度。美国累计新冠死亡人数6月份达到60万。随后德尔塔毒株肆虐，新一轮疫情在疫苗接种率不高的南方各州出现强力反弹，新增确诊病例、住院病例和死亡病例数据屡创纪录，累计死亡病例数于10月1日超过70万，超过1918年大流感在美国导致的约67.5万人的死亡人数。

道格透露，到展览开始前，苏珊娜被迫两次追加了购买白旗的数量。

“因为有太多人是在隔离中失去了他们所爱的人，很多人连葬礼都没有……这个展览的初衷就是提供一个分享对亲人的追忆和哀思的机会，让大家明白他们并不孤单，”道格说，“展览是暂时的，但记忆不是。约1.5万至2万面写有追思字句的‘个性化’白旗将被永久保存。”

道格说，有人将白旗解读为“美国向疫情投降”，他和夫人虽不认同，但表示理解，“毕竟在美国这样一个国家，竟然有超过70万人死于新冠。而因为有疫苗，很多死亡本都是可以避免的”。

美国疾病控制和预防中心数据显示，美国新冠新增病例数已从9月份的高位开始下降，但截至4日，只有约56%的美国人完全接种疫苗。拜登9月初公布的“强制接种疫苗令”遭到不少商业团体和共和党州长的质疑和反对。有公共卫生专家担心，随着冬季到来，人们更多在室内活动，若疫苗接种率还上不去，疫情还有恶化可能。

(责编：苏缨翔、杨牧)