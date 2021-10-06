新华社斯德哥尔摩10月5日电（记者和苗 付一鸣）瑞典皇家科学院5日宣布，将2021年诺贝尔物理学奖授予三名科学家，其中，日裔美籍科学家真锅淑郎和德国科学家克劳斯·哈塞尔曼因“建立地球气候的物理模型、量化其可变性并可靠地预测全球变暖”的相关研究获奖，意大利科学家乔治·帕里西因“发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和波动的相互作用”而获奖。

瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松当天在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及主要成就。他表示，获奖者们对“理解复杂物理系统做出了开创性贡献”。

瑞典皇家科学院在当天发表的新闻公报中说，三位获奖者因对“混沌和明显随机现象”的研究而获奖。地球气候对人类来说是一个至关重要的复杂系统，而复杂系统的特点是随机性和无序性，难以理解，但三位获奖者开发了描述和预测它们长期行为的新方法。

公报说，真锅淑郎在20世纪60年代领导了地球气候物理模型的开发，展示了大气中二氧化碳含量的增加如何导致地球表面温度升高。约10年后，哈塞尔曼创建了一个将天气和气候联系在一起的模型，从而回答了为什么在天气多变且混乱的情况下气候模型仍然可靠的问题。他的方法已被用来证明大气温度升高是由人类活动排放二氧化碳造成的。真锅淑郎和哈塞尔曼的研究成果为“了解地球气候及人类如何影响它”奠定基础。

帕里西因对“无序材料和随机过程理论”做出革命性贡献而获奖。据公报介绍，1980年左右，他在无序的复杂材料中发现了隐藏模式，这是对复杂系统理论最重要的贡献之一。这些成果使理解和描述许多不同的、显然完全随机的材料和现象成为可能，并被运用到物理学以外的许多领域，如数学、生物学、神经科学和机器学习等。

帕里西在发布会的电话连线采访中说，他听到消息后很高兴，完全出乎意料。他还强调了“立即行动”以应对全球变暖的重要性。

真锅淑郎1931年出生于日本爱媛县，是美国普林斯顿大学高级气象学家；哈塞尔曼1931年生于德国汉堡，是马克斯·普朗克气象学研究所教授；帕里西1948年出生在意大利罗马，就职于罗马大学。

三名科学家将分享1000万瑞典克朗（约合115万美元）奖金，帕里西将获得其中一半奖金，真锅淑郎和哈塞尔曼将分享另一半奖金。

(责编：苏缨翔、杨牧)