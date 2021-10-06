新华社巴西利亚10月5日电 专访：文学和艺术总会把我们连接在一起——对话巴西文学最高奖获得者西达·佩德罗萨

新华社记者卞卓丹

“虽然巴西和中国相距遥远，但文学和艺术总会把我们连接在一起。”日前，巴西文学最高奖获得者西达·佩德罗萨在接受新华社记者专访时说。

2020年11月，西达·佩德罗萨凭借充满质朴而深厚的历史情感的诗集《行旅独奏》，摘取巴西文学最高奖雅布提奖的“年度最佳书籍”。

除作家身份外，她还是一名律师和社会活动家。2020年，她当选累西腓市议员。正是出于对巴西经济发展、社会问题和民间疾苦的关心，她将目光投向世界，以寻求更多可供参考的解决方案。在她的视野中，当然包括中国。

“新中国解决了社会不平等问题，让亿万民众摆脱了贫困。只有立足于社会主义，通过经济社会发展，才能实现这种转变。”她说。

她指出，作为经济社会持续发展、国际影响力不断提升的东方大国，中国不仅关心国家发展和人民生活水平提高，同时也非常重视文化和艺术，这为两国人民的交流和两国关系发展提供了更广阔的空间。

她表示，巴西需要翻译更多中国作家的书籍，最好是直接从中文翻译成葡萄牙文；同样，中国也需要了解、引进更多巴西作家的作品。

她认为，在艺术领域需要用多样化的方式进行交流。她举例说，中国木雕艺术能与巴西东北部传统的木刻艺术形成很好的互动。她建议举办一个中国木雕和巴西木刻的同台展览，因为两国古老艺术语言的对话，一定会产生有趣的碰撞和巨大的影响。

(责编：苏缨翔、杨牧)