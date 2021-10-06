新华社布加勒斯特10月5日电（记者林惠芬）罗马尼亚议会5日以多数赞成票通过对总理克楚领导的政府的不信任案，执政不到10个月的克楚政府下台。

由议会第一大党社会民主党提出的不信任案获得议会281票赞成。根据宪法，不信任案只要获得议会半数议席即234票支持即获通过。共有318名议员参加当天的会议，执政的国家自由党和匈牙利族民主联盟的议员没有参加投票。

罗马尼亚本次政治危机始于拯救罗马尼亚联盟9月上旬退出执政联盟，并强调该党留在执政联盟内的条件是克楚辞职，但遭到国家自由党和克楚本人拒绝。拯救罗马尼亚联盟随后提交对政府不信任案，但因多种原因议会没有启动讨论程序。社会民主党9月底向议会提交了对克楚政府的不信任案。

议会投票结束后，拯救罗马尼亚联盟新任党主席乔洛什表示，该党重返执政联盟的条件没有改变，即克楚不再出任总理。社会民主党主席乔拉库当天表示，该党的目标是提前举行议会选举，支持在此之前组成一个专家政府。

议案通过后，政府即进入45天的看守阶段。根据宪法，总统将召集议会各政党进行政治磋商并宣布新总理组阁。如果两次组阁失败，总统有权宣布解散议会，提前大选。

罗马尼亚去年12月举行议会换届选举，由于没有政党获得单独组阁所需席位，国家自由党、拯救罗马尼亚联盟、匈牙利族民主联盟组成执政联盟，在议会拥有过半数席位。

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