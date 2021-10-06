新华社莫斯科10月5日电（记者胡晓光）载有俄罗斯一名宇航员和两名电影工作者的俄“联盟MS-19”飞船经过3个多小时飞行后，5日与国际空间站成功对接。两名电影工作者将在国际空间站停留12天。

莫斯科时间5日11时55分（北京时间16时55分），俄罗斯“联盟-2.1a”运载火箭从哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场点火升空，将载有演员尤利娅·佩列西尔德、导演克利姆·希彭科和宇航员安东·什卡普列罗夫的“联盟MS-19”飞船送往国际空间站。俄罗斯国家航天公司官网转播了全过程。

“联盟MS-19”在与国际空间站俄罗斯舱段的“黎明”号小型试验舱对接时，自动对接系统出现故障。根据地面飞行控制中心指令，什卡普列罗夫进行手动对接。莫斯科时间5日18时01分（北京时间23时01分），宇航员打开舱门，三人进入空间站，比原来预计时间晚了近1个小时。

两名电影工作者此行是为了拍摄故事片《挑战》，这将是电影史上首次有专业演员在太空拍片。他们将在国际空间站停留12天，计划于17日返回地球。

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