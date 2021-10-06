新华社日内瓦10月5日电 10月4日，在联合国人权理事会第48届会议期间，中国常驻联合国日内瓦代表团与50多个非洲国家常驻日内瓦代表团共同举办“减贫在促进和保护人权中的作用”主题视频边会。各国常驻团、国际组织官员和媒体记者等参加。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，中国脱贫攻坚取得了全面胜利，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业和世界人权事业做出了巨大贡献。中非是命运与共、志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟，面临着共同的发展任务。面对新冠疫情，中非团结一致、守望相助，谱写了中非友谊的新篇章。习近平主席在今年联大一般性辩论中提出“全球发展倡议”，为各国发展和国际发展合作擘画了蓝图。中方愿同非洲国家共同推动这一倡议，加强发展和减贫合作，让中非合作成果更多更好地惠及中、非人民。

非洲组协调员、喀麦隆常驻代表埃斯表示，贫困严重影响人权的享有，消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标。减贫是非中合作的重要领域，非方赞赏中方在减贫等领域向非洲提供的无私帮助。非方高度评价习近平主席在联大提出的“全球发展倡议”，相信非中发展合作将结出更多硕果。

会议播放了介绍中非各领域合作成就的视频短片。北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦、中国农业大学教授李小云通过翔实数据和图片，介绍中国减贫成就和经验、中非开展减贫合作等情况，期待中非双方继续加强减贫合作，增进中非人民福祉。来自喀麦隆、肯尼亚的学者、媒体记者在发言中表示，中国减贫经验对非洲国家实现自主发展具有极强借鉴意义，中国之所以能成功消除绝对贫困，是因为中国共产党作为执政党具有强大的政治意愿，实现了良治善政；减贫是非中合作重要领域，中国的成功经验有助于广大非洲国家早日摆脱贫困，更好促进和保护人民各项人权。联合国贸易与发展会议秘书处、联合国粮食及农业组织代表发言，呼吁各国统筹发展和减贫努力，充分发挥政府作用，促进理念创新，推动结构性改革，实现可持续发展。

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