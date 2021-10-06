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第四届“难忘的旅华故事”征文比赛结果揭晓

2021年10月06日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报东京10月5日电  （记者岳林炜）日前，由日本侨报社主办、中国驻日本大使馆等担任支持单位的日本第四届“难忘的旅华故事”征文大赛评选结果揭晓。田中伸幸撰写的《支持我中国生活的小伙伴们》获得“中国大使奖”，林家三平撰写的《继续传承日中文化交流》获得“特别奖”。

　　田中伸幸在一家日本企业工作。他的获奖作品回顾了他赴杭州工作期间，在周围中国人的热心帮助下融入当地生活的温暖故事。他在文中感慨：“在中国，我和很多小伙伴度过了充实的时光。我引以为傲的是，我的中国朋友越来越多。”日本相声演员林家三平在获奖作品中写道：“我从年轻时开始就多次访问中国，感受到了中国人的温暖。我认为，从古至今一脉相承的日中文化交流要不断地传承下去，这对于今后日中关系向更好的方向发展非常重要。”

　　另外，日本大学生服部大芽的《在中国感受到的温暖》、公务员西村荣树的《真正的宝物》、高中生林铃果的《我爱你，中国！》、在华日语教师久川充雄的《愉快的中国人》等4部作品获得一等奖。据主办方介绍，本次征文比赛的获奖作品将和往年一样辑集出版，并于今年11月在日本全国上市。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月06日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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