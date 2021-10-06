本报记者 陈尚文 曹师韵

2021年东北亚青年可持续发展研习营日前在北京、江西等地举行，活动的主题为“绿色低碳 永续发展”。200余名来自东北亚地区及共建“一带一路”沿线国家和地区的在华留学生、青年创业者代表和中国青年代表，通过走访调研，了解中国科技发展前沿，近距离感受中华文化底蕴，在交流互鉴中收获知识和友谊。

监测台风、洪涝、泥石流等自然灾害，为全运会、青藏高原科学考察试验等提供保障……在中国资源卫星应用中心，专家们关于陆地观测卫星应用的演示，让青年们入了迷。“今天亲眼见证遥感技术在多领域发挥重要作用，太令人兴奋了！相关技术的发展将大大提高环境保护、防灾减灾和生态建设的能力水平。”就读于中国地质大学土地资源管理专业的贝宁留学生艾斯凯说，“中国先进的卫星技术和科研环境为我们提供了学习实践的重要平台，希望学有所成后能为祖国发展作出贡献。”

在北京首钢园，过去储存炼铁原料的筒仓等工业设施变身为北京冬奥组委办公区，功勋高炉被改造为多功能秀场，景观雕塑底座由废弃金属材料打造而成……工业遗存被赋予奥运新身份的故事，让就读于北京大学社会学专业的韩国留学生李昇宪感触颇深：“在筹办2022年北京冬奥会过程中，中国政府秉持可持续发展、绿色环保理念，将比赛场馆、办公场所与工业遗存相结合，兼顾竞技、观赏等功能，非常具有借鉴意义。”

走进北京大学地表过程分析与模拟教育部重点实验室，中国在碳中和领域的最新成果一目了然，专家们详细介绍了陆地、森林等生态系统的碳储量核算以及它们与气候变化的相互影响。加纳留学生里查德说：“工业化在为人类生活提供便利的同时，也带来了资源枯竭、全球变暖等诸多问题。要解决这些问题需要我们携手应对，共同守护地球家园。”

“来中国学习生活两年，我感触最深的是垃圾分类措施的不断推广。”来自马拉维的留学生卡莫托注意到，中国通过多种渠道加强宣传引导，垃圾分类已逐渐植根于中国民众意识中。

青年是国家的未来，也是世界的未来。由中国宋庆龄基金会与韩国SK集团主办的此次活动，旨在通过搭建中外青年互学互鉴平台，增进相互理解，推动各国青年更好地参与到可持续发展事业中。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞指出，青年朋友们虽然来自不同的国家，但都有着成为栋梁之材的共同理想，肩负着推动文明交流互鉴的共同责任。希望外国青年多到中国各地走一走、看一看，向家人和朋友们客观全面地讲述新时代中国正在发生着的精彩故事。

韩国SK集团董事长崔泰源说，当今世界面临气候变化、环境污染、能源枯竭等挑战，可持续发展已成为人类社会共同面临的紧迫课题。期待青年代表深入交流，为应对气候变化、推动全球经济转型、促进可持续发展等建言献策，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。

“在今天，勇敢向未来报到；当明天，幸福向我们问好……”正如研习营开幕式上唱响的《我们都是追梦人》，不同国家、不同肤色的青年在交流中搭建起友谊的桥梁。

《 人民日报 》（ 2021年10月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)