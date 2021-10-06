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为地区经济发展繁荣夯基垒台（国际论坛）

优素福·瓦南迪
2021年10月06日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　共建“一带一路”有助于增进区域互联互通，对于东盟和中国是互惠互利之举

　　

　　2013年秋天，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，其中共同建设21世纪海上丝绸之路就是当年10月在印度尼西亚国会发表演讲时提出的。8年来，共建“一带一路”为沿线国家和地区发展带来重要利好，得到积极响应和广泛支持。

　　东南亚是世界经济发展最具活力的地区之一，也是全球供应链的重要组成部分。亚洲开发银行估计，2016年至2030年间，东南亚地区每年需要约2100亿美元投资来满足基础设施建设的需求，以实现预期增长。共建“一带一路”有助于填补东南亚地区的基础设施建设缺口，有助于增进区域互联互通，对于东盟和中国是互惠互利之举。

　　8年来，中国已通过大量投资助力东南亚国家完善基础设施建设。2019年11月，在泰国首都曼谷举行的第二十二次中国—东盟领导人会议期间，双方发表《中国—东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》，就是为了更好地将东盟总体发展规划与共建“一带一路”对接，为地区经济发展繁荣夯基垒台。

　　开放包容的“一带一路”倡议是多边主义的重要体现，也是中国—东盟合作关系的重要纽带。越来越多国家和利益相关方参与共建“一带一路”，更好地体现了共商共建共享的原则。中国提出推动各方各施所长、各尽所能，通过双边合作、三方合作、多边合作等各种形式，把大家的优势和潜能充分发挥出来。为促进共建“一带一路”项目的实施，各方可以打造一个信息共享平台，以协调利益相关方更好地参与共建“一带一路”。

　　共建“一带一路”正沿着高质量发展方向不断前进。中国提出共建“一带一路”要坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，引入各方普遍支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行。为有关项目制定明确且国际上可接受的标准，并鼓励参与企业和伙伴国遵循这些标准，有助于实现高质量共建“一带一路”的目标。在这方面，亚洲基础设施投资银行采用并遵循了一系列高标准，为国际社会树立了典范。

　　随着互联互通成为推动经济发展的重要因素，对跨境和区域基础设施的需求将不断增加。共建“一带一路”与东盟互联互通发展规划对接正不断推进，东盟与中国共建“一带一路”合作潜力巨大。

　　（作者为印度尼西亚战略与国际问题研究中心联合创始人）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月06日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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