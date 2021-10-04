五洲华侨华人庆祝中华人民共和国成立72周年华诞升旗仪式（云端）活动。图片来源：非洲侨讯

《非洲华侨周报》哈博罗内消息：“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城，中华民族到了 ... ”北京时间10月1日，伴随着雄壮的中华人民共和国国歌和五星红旗在天安门冉冉升起，来自五大洲的近200多位侨领、专业协会负责人、留学生与江苏、山东、四川多地侨联代表在各自住在国或城市齐聚云端，共同见证了庆祝新中国72周年华诞升旗这一庄严时刻。

同时与会代表还重温了7月1日在首都北京举行的庆祝中国共产党成立100周年的隆重热烈场景。

这是由博茨瓦纳中国和平统一促进会携手南京侨联、中非民间交流与合作促进会、《非洲华侨周报暨人民日报海外版非洲周刊》并联合五大洲近三十个国家和地区的33个海外侨团共同举办的“五洲华侨华人庆祝中华人民共和国成立72周年华诞升旗仪式（云端）活动”。

据本次活动联合主办方博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌说：“本次活动是在新冠肺炎疫情特殊条件下祝福祖国的一种特殊的方式，虽然我们不能回到祖国与亲友相聚，不能现场观摩天安门升旗仪式，但我们就是要用这种简单的方式来表达对祖国母亲最真诚的生日祝福。祖国始终在我们心中！”

升旗仪式令出席活动的侨领和代表们心潮澎湃，激动不已，仪式后大家纷纷发言表达自己作为中华儿女对祖（籍）国浓浓的爱国情怀。

南庚戌在欢迎辞中表示，72年来，伟大的中国共产党带领勇敢的中国人民披荆斩棘、奋力前行，取得了举世瞩目的伟大成就。特别是近两年来，在抗击新冠疫情取得的成果，以及实现经济快速的发展，让我们身在海外的华侨华人倍感自豪。而疫情期间使馆和祖国给予侨胞们的关心和爱护更是让我们倍感温暖，从疫情开始时的防疫物资，到前不久的“春苗行动”，等等这些，无不让大家因为祖国的强大而信心倍增。

作为活动联合主办方，南京市侨联党组成员、一级调研员袁建群表示，祖国的繁荣、家乡的发展离不开海外内外侨胞的热情参与和积极贡献，南京侨联正在不断加大服务海外侨胞的力度，提升服务品质，热忱为更多海外侨胞来宁参访、投资创业做好服务。

袁建群副主席说，南京是六朝古都、十朝都会的历史文化名城。现在的南京是南京都市圈核心城市，经济总量位列全国前十位。当前，南京正不断加大改革开放力度，加速创新型城市建设，城市环境越来越美、人民生活越来越幸福，成千上万的海外侨胞在南京创新创业成就显著。

加拿大妇女联合会会长徐凌女士表示，有一种骄傲，叫我是中国人！有一种感动，叫做中华民族！有一种安全，叫生活在中国！有一种颜色，叫做中国红！我们为身为中国人而非常骄傲，为有一个强大的祖国而自豪！

阿根廷中国和平统一促进会荣誉会长、北京同乡会会长李文忠说，正是中国共产党带领人民艰苦奋斗，实现了中国从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。我们要引领侨心永向党，团结一切可以团结的朋友们，为实现中华民族伟大复兴汇聚磅礴力量。

新西兰南京总商会会长解宁生与中欧文化艺术体育协会会长马文俊均表示，我们今天的幸福生活，离不开强大的祖国，离不开那些最可爱的人！江山秀美，岁月静好，是有人为我们砥砺前行！我们永远记住，身为炎黄子孙，无论我们身在何方，只要祖国和家乡需要，我们一定义无反顾！

博茨瓦纳中国和平统一促进会秘书，青委会成员詹城也在线表达了作为新生一代对祖国的深深祝福。他表示，作为一直致力于推动中国和平统一事业的海外侨胞，尤其是青年人，一定不辜负祖国对自己的期望，在未来的工作中无私奉献，在侨胞和国家需要时义无反顾、勇往直前，为国家的经济建设和统一大业奉献自己的力量。

世界百家姓协会会长于洋、博茨瓦纳华侨华人总商会会长、华助中心主任胡中文，新西兰南京总商会会长解宁生、日本东京创新人才孵化中心陈静珊、坦桑尼亚中国和平统一促进会会长冯振宇、科威特华侨华人协会会长董泰康、安哥拉江苏总商会会长黄跃权、阿根廷洪门协会会长、台胞尤震等代表纷纷发言表达自己对祖国的祝福和感想。他们表示，全球中华儿女感恩伟大的祖国，向祖国送上最真挚的祝福，祝福我们伟大的祖国国泰民安、繁荣昌盛！民族的强盛和国家的发展是海外中华儿女最强大的靠山。他们纷纷表示：感恩祖国在疫情期间给予的惦念与关爱，强大的祖国是海外中华儿女最坚强的后盾，期盼祖国早日实现和平统一，我们虽身在海外，但只要祖国有需要，我们必将义不容辞地全力以赴。

留英学者代表王晓鹏博士、日本东京创新人才中心负责人陈静珊、希腊《中希时报》总编汪鹏、阿中投资贸易促进会主席何文强与阿根廷龙舟协会会长刘金钢等留学生代表与青年侨领代表对祖国深情告白：我们永远记住，身为炎黄子孙和海外学子，无论我们身在何方，只要祖国和家乡需要，我们一定义无反顾！

山东威海侨联副主席荣雪琳在发言中表示，感动于海外侨胞对祖国的挚爱，感谢海外侨胞对家乡建设作出的卓越贡献，侨联是海外侨胞的家，欢迎大家到威海走走看看、投资兴业。

升旗仪式最后，出席活动的五大洲侨领们一同高唱《歌唱祖国》，表达对祖国母亲的热爱，对全球华侨华人的节日问候和美好祝愿！

升旗仪式和祖国祝福活动在喜庆祥和的氛围下持续了一个半小时。博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌主持了活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)