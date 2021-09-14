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日本百岁老人人数再创新高

2021年09月14日16:50 | 来源：新华网
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新华社东京9月14日电（记者姜俏梅）日本厚生劳动省14日公布的数字显示，目前日本百岁以上老人共有86510人，比去年增加6060人，再次刷新历史最高纪录。

据统计，百岁老人中女性有76450人，约占总数的88%。男性百岁老人有10060人，首次超过1万人。日本最长寿老人是居住在福冈县福冈市的田中力子，她今年118岁，是吉尼斯世界纪录认证的“全球在世最长寿老人”。男性最长寿老人为生活在奈良市的上田干藏，今年111岁。

统计结果还显示，日本平均每10万人中有百岁老人68.54人。从行政区域来看，岛根县连续9年保持每10万人中百岁老人人数最多，为134.75人；而埼玉县百岁老人最少，仅有42.4人。

9月20日是日本敬老日。厚生劳动省根据9月1日居民登记情况汇总出上述统计数据。据日本媒体报道，该项调查始于1963年，当时日本百岁老人仅有153人，去年这一数字就已突破8万人。据分析，医疗水平进步是日本百岁老人逐年增加的主要原因。

厚生劳动省今年7月公布，2020年日本女性平均寿命为87.74岁，男性为81.64岁，均为历史最高纪录。

(责编：刘叶婷、崔越)

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