本报南宁9月13日电（记者周仕兴、蔺紫鸥、殷泓 通讯员夏姚）在完成各项议程后，第18届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会13日下午在邕圆满落幕。

本届盛会以“共享陆海新通道新机遇，共建中国-东盟命运共同体”为主题，充分展示经贸和各领域合作新成果新商机。老挝、马来西亚、缅甸、文莱、越南、泰国、新加坡、巴基斯坦、东帝汶9国驻华大使出席会议。其间举办了中国共产党同东南亚、南亚国家政党对话会、中国-东盟建立对话关系30周年经贸合作成果展、中国-东盟建立对话关系30周年经贸合作论坛，以及中国-老挝建交60周年、中国-文莱建交30周年、中国-巴基斯坦建交70周年三场纪念建交活动。本届东博会框架下共举办26个高层论坛，会期举办了17个，涵盖RCEP、产业链、产能、海关、卫生等领域，取得了丰硕成果。

本届盛会采取“实体展+云上东博会”的线上线下结合办展形式进行。实体展览总面积为10.2万平方米，展位总数5400个，其中外国展位数905个（含东盟575个），比上届增长13.4%。会期共举办了148场线上线下经贸活动，截至13日中午，云上东博会全网曝光量超过11.4亿次，站内访问量超过2156万次。各场对接会为国内外客商促成了3200对精确配对，实现“面对面”“屏对屏”的精准对接。共组织签订国际、国内合作项目179个，总投资额超3000亿元，较上届增长13.7%，签约项目总投资额创历届之最。从体量看，重大项目多、规模大，项目平均投资额近17亿元，10亿元以上项目33个，总投资额占比超70%，其中50亿元以上项目7个。

本届盛会受到各方高度关注，各国领导人予以高度评价。老挝总理潘坎说，本届东博会围绕“共享陆海新通道新机遇，共建中国-东盟命运共同体”展开，体现了高站位。文莱苏丹哈桑纳尔表示，18年来，东博会不断发展，持续成为一个重要的促进贸易、投资、旅游的重要平台，并且进一步增强了东盟与中国之间的经济纽带。泰国总理巴育认为，东博会为公私营部门和大众提供了很好平台，实实在在地享受中国-东盟合作所带来的好处。

经与东博会各共办方沟通，第19届东博会初步定于2022年9月16日—19日在南宁举行，主题国为马来西亚，中国“魅力之城”为重庆，并将同期举办第19届中国-东盟商务与投资峰会。

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