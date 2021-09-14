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约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠确诊病例超4100万例

2021年09月14日15:04 | 来源：新华网
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新华社纽约9月13日电 美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至13日，美国累计新冠确诊病例超过4100万例。

根据约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据，截至美国东部时间13日20时21分（北京时间14日8时21分），美国累计确诊病例41209851例，累计死亡661537例。美国是全球报告累计确诊和累计死亡病例数最多的国家。

从各州情况来看，美国累计确诊和累计死亡病例最多的是加利福尼亚州，分别为4482126例和67135例；得克萨斯州这两项数据均排第二，分别为3843407例和60330例。最近28天内新增确诊和新增死亡病例数最多的是佛罗里达州，分别达531951例和8006例。

另据美国疾病控制和预防中心发布的疫情周报显示，截至10日的一周，美国7天平均日增确诊病例数为136558例，比此前一周下降12.7%，但比去年7月的水平高出99.3%。该报告说，进入夏季以来，由于德尔塔毒株的传播，全国大部分地区新增确诊病例数、住院病例数和死亡病例数都有所增长。美疾控中心建议全国12岁以上人群接种新冠疫苗，以降低因感染新冠而导致重症、入院治疗甚至死亡以及出现新冠长期症状的风险。

根据美疾控中心统计，截至12日，美国总计有超过2.09亿人至少接种一剂新冠疫苗，占总人口的比例为63.2%；其中超过1.78亿人完成全部剂量接种，占总人口比例53.9%。

(责编：刘叶婷、崔越)

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