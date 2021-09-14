人民网华盛顿9月14日电 （记者李志伟）当地时间9月13日，中国驻美国大使秦刚应邀出席美中贸委会董事会为其履新举行的线上欢迎活动。秦刚表示，中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。中美贸易和经贸合作面临困难和不确定性不来自中方。希望美方和中方相向而行，本着相互尊重、平等互利的原则为改善中美关系做出切实努力。

美中贸委会董事会主席兰博文、美中贸委会会长艾伦及美中贸委会董事会部分成员参加活动。美中贸委会董事会欢迎秦刚履新，表示贸委会将继续致力于中美友好交流，促进双边经贸合作。

秦刚积极评价美中贸委会长期以来为维护促进中美经贸合作作出的重要贡献。秦刚表示，9月10日，习近平主席同拜登总统通话时指出，中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。这体现了中方致力于维护中美关系健康稳定发展的诚意。“我的任务就是按照两国元首达成的共识，和美方一道，搞好这个必答题，期待同美国工商界共同为此而努力。”

秦刚说，中国经济发展势头良好、前景可期。中国继续是疫后世界经济复苏的信心源、增长源和希望源。中国进入新发展阶段，构建新发展格局，实现高质量发展，将给包括美国企业在内的外国投资者提供更广阔市场，带来更多机遇。

秦刚指出，根据美中贸委会的最新调查，美国工商界最担心的是中美关系的困难和挑战给工商界带来的不确定性。“如果我们把中美关系比作一艘巨轮，长期以来，经贸合作一直是这艘巨轮的压舱石和助推器，越是风高浪急，我们越要把压舱石加重，给助推器增力，使中美关系的巨轮顶风破浪，奋力前行。”

秦刚表示，“面对你们对中美关系不确定性的担忧，我能缓解你们的就是来自中方的确定性，即中国经济前景光明，中国市场潜力巨大，中国对外开放的大门越开越大，中国一如既往欢迎美国企业开拓中国市场。坦诚讲，中美贸易和经贸合作面临困难和不确定性不来自中方。希望美方和中方相向而行，本着相互尊重、平等互利的原则为改善中美关系做出切实努力。”

秦刚指出，中国努力克服疫情不利影响，稳步推进中美第一阶段经贸协议落实工作，充分展现了诚意，在加强知识产权保护、扩大农产品和金融业市场准入等方面取得积极进展。同时，中方对自美进口商品采取市场化关税排除措施，为企业开展贸易提供便利。但协议生效以来，美方仍不断对华采取限制打压措施，包括将900多家中方实体列入各类限制清单，直接制约了企业自美采购能力和意愿，给协议落实造成较大负面影响。美商界关心中方关税豁免政策下步走向。近日有媒体报道，美国政府考虑就中国补贴问题发起301调查。“事实证明，无论是对华搞301调查，还是打关税战都无济于事。美国商界对有关后果有切身体会。希望美方切实为协议落实及双边经贸往来创造必要条件和氛围，而不是雪上加霜。”

秦刚表示，“作为中国驻美大使，我将努力做好两国之间的桥梁和纽带，同美国工商界广泛交流，做你们的倾听者和帮助者，做中美共同利益的维护者、促进者。”他还介绍了中国相关产业的发展及政策举措，并同董事会成员就共同关心的问题进行交流。

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