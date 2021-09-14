新华社日内瓦9月13日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭13日在日内瓦举行的阿富汗人道主义局势高级别部长级会议上表示，中方将在尊重阿富汗意愿和需求的基础上，继续在力所能及的范围内支持阿富汗和平重建和经济发展。

陈旭在发言中表示，作为阿富汗近邻，中国始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，坚持不干涉阿富汗内政，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中方已决定向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品，将向阿富汗人民首批捐赠300万剂新冠疫苗，并愿向阿富汗提供更多防疫和应急物资。

陈旭表示，中方支持联合国为缓解阿富汗人道主义危机、帮助阿富汗早日实现局势平稳过渡、走上和平发展道路发挥更大作用，欢迎联合国发起本次对阿富汗人道主义援助紧急呼吁，支持联合国和其他涉及阿富汗问题的多边机制加强合作，相互补充，形成合力。

陈旭在发言中强调，国际社会需要加大对阿富汗援助力度。美国及其盟友更有义务向阿富汗人民提供经济、民生和人道主义援助。国际社会应注意把解决紧急人道主义需求与帮助阿富汗实现可持续发展相结合，推进阿富汗经济社会发展和民生改善。国际社会只有尊重阿富汗主权独立和领土完整、尊重阿富汗人民意愿、坚持“阿人主导、阿人所有”的原则，才能真正为阿富汗和平重建发挥应有的建设性作用。

阿富汗人道主义局势高级别部长级会议由联合国秘书长古特雷斯召集，近90个国家和30多个国际组织的代表参加了会议。

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