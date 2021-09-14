新华社哥本哈根9月14日电（记者林晶）奥斯陆消息：挪威选举委员会14日凌晨公布新一届议会选举初步计票结果，以工党为首的中左翼联盟赢得169个席位中的至少89席获多数席位，击败以保守党为首的中右执政联盟。

挪威13日举行新一届议会选举投票，部分地区已于12日提前开始投票。初步计票结果显示，工党、中间党和社会主义左翼党分别获得48席、28席和13席，而执政的四党联盟中，保守党、进步党、自由党和基督教人民党分别获得36席、21席、8席和3席。

分析人士认为，气候、环境保护以及相关石油政策是此次选举的关键议题。保守党主席、现任首相索尔贝格将结束8年任期下野，而议会第一大党工党主席约纳斯·加尔·斯特勒有望取而代之，并可能与中间党和社会主义左翼党组成多数政府。

挪威工党主张实行福利社会，实现充分就业、可持续发展、公正分配和加强社会福利，对加入欧盟持积极态度。

挪威每4年举行一次议会选举。根据挪威选举委员会的数据，挪威登记选民总数近390万，此次选民投票率为76.5%。

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