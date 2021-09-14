新华社布鲁塞尔9月14日电（国际观察）中欧地理标志协定为中欧经贸注入新动力

新华社记者康逸 李骥志

历经8年22轮正式谈判、上百次非正式磋商，2020年9月14日中欧地理标志协定正式签署。随着今年3月1日协定正式生效，首批50吨四川宜宾芽菜起运上海，通过海运直达德国；湖南安化黑茶大量销往英国等地；法国葡萄酒对华逆势出口强劲……

协定签署一年来，不仅为中欧产品打响知名度、得到更多知识产权保护提供了新机遇，也为促进中欧经贸合作注入了更多新动力。

地理标志是识别产品来源于某一地区的标志，也是知识产权的一种重要类型。赣南脐橙、潜江小龙虾、五常大米、法国香槟、巴伐利亚啤酒……协定签署一年来，收录在中欧地理标志协定中的酒类、茶叶、农产品、食品等产品，逐渐为中欧两地更多消费者所熟知，收获更多赞誉和订单，在中欧市场大放异彩。

一年来，中欧双方积极开展交流合作，共同推动协定生效落实。中国驻欧盟使团与欧盟委员会共同举办地理标志产品推广经验在线交流会，邀请双方主管部门、地方官员和专家深入研讨。

根据中欧地理标志协定，中欧双方互认地理标志超过500个，是中欧之间首次大规模互认地理标志，对促进中欧经贸合作和经济发展具有深远意义。首批“上榜”的中欧各约100个地理标志自协定生效之日起受到知识产权保护，第二批各175个地理标志将于4年内完成保护程序，助力更多特色优质名品进入彼此市场，为中欧经贸合作带来新机遇。

中国驻欧盟使团团长张明表示，这一协定为中欧双方高品质的地理标志产品进入彼此市场提供了全面有效的保护与推广，也为中欧人民追求美好生活提供了更多选项。

他说，中欧地理标志产品以农产品为主。当前，中欧农业农村发展都进入了新时期，农业可持续发展是双方的共同目标。近期，中欧双方农业部长和委员进行了友好深入交流，进一步对接未来合作。相信在中欧双方共同努力下，中欧地理标志协定将进一步有效落实。

茅台芬兰经销商负责人唐超说，协定生效后，当地消费者更容易认可茅台的品质和品牌价值，提升了中国白酒在当地市场的影响力，还帮助茅台更好走进芬兰市场，推广覆盖更多商家。

一年来，欧洲各界也越来越认可协定的价值。他们认为，协定将使欧中双方对各类地理标志产品实施更好保护。协定的生效落实对相关行业是重大利好，有利于欧洲知名产品在中国市场推广，也使欧洲人更容易买到正宗中国商品，促进双方经贸交流。

同时，中欧地理标志协定也为中欧经贸合作发展注入了新动力。2020年中欧贸易额达6495亿美元，中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴。目前，中国是欧盟地理标志产品第二大出口目的地，对欧洲食品和饮料行业而言，中国是一个具备高增长潜力的出口市场。据统计，欧盟地理标志产品年出口额超200亿美元，占欧盟食品和饮料出口总额的15%以上。此外，约有1600个非欧盟地理标志在欧盟受到保护。

据张明介绍，一年来，双方农产品贸易在疫情下保持了快速增长势头，贸易额预计将超过300亿美元，同比增速16%以上。“中欧地理标志协定的签署和落实在其中发挥了重要推动作用。”

中欧地理标志协定签署一周年产生了重要的示范效应。在疫情蔓延、供应链中断、国际贸易持续萎靡的“逆风”下，中欧经贸关系展现了强劲的韧性和活力，实现中欧两大市场、两方资源的更好联通、更大效益，将为世界经济注入更多正能量。（参与记者：陈静、徐永春、潘革平）

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