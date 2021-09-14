人民网北京9月14日电 （记者万宇）比尔及梅琳达·盖茨基金会14日发布《2021年目标守卫者报告》，主题为“创新与不平等”。报告显示，虽然新冠肺炎疫情导致全球在贫富差距、卫生、教育等领域的差距进一步拉大，但在疟疾发病率等一些关键的发展指标上，得益于全球人民在过去一年里的加速行动，世界避免了一些最糟糕情况的发生。报告特别称赞了中国在消除本国疟疾和为非洲消除疟疾作出的贡献。

报告显示，由于新冠疫情的影响，和2019年相比，2020年全球又有3100万人陷入极端贫困。到明年，发达经济体中有90%能将人均收入水平恢复到疫情前，而中低收入经济体中能做到这一点的只占三分之一。比尔·盖茨说：“新冠疫苗不能公平可及是一场公共卫生悲剧。今后，高收入国家和社区可能将新冠肺炎视为又一个与贫困相关的疾病，采取‘与我无关’的态度，这是很危险的。除非所有人，无论身处何处，都能获得疫苗，否则我们就无法终结这场疫情。”

迄今为止，已接种的新冠疫苗中有80%以上流入了高收入和中高收入国家，一些国家甚至获得了本国人口所需疫苗剂量的两到三倍，以备针对传染性更高的变异病毒进行疫苗补种。报告指出，与此同时，低收入国家的疫苗接种量还不到全球的1%。非洲拥有世界17%的人口，但疫苗制造能力不足世界的1%。

报告以疟疾为例，指出疟疾一直是世界上最不公平的疾病之一：全球有90%的疟疾病例发生在非洲。2020年，世界卫生组织预测，基础性的疟疾防控工作将受到严重干扰，可能让已取得的进展倒退10年，从而导致新增20万人死于这种本可预防的疾病。这一预测促使许多国家积极采取行动，确保蚊帐的分发，以及检测和抗疟药物的持续供应。

今年6月，中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。 报告强调，在70年时间里，中国实现了本土疟疾病例从每年3000万降至零的壮举，这既离不开中国不懈的创新和卓绝的努力，也得益于许多国际机构的支持。目前，中国正致力于推动非洲乃至全球消除疟疾的进程，在持续研发、生产和供应抗疟药物和用品的同时，也将自身的抗疟经验因地制宜地应用到非洲。

在报告中，比尔·盖茨和梅琳达·弗兰奇·盖茨呼吁对健康和经济进行长期投资，他们在报告中说，“进步是可能的，但并非必然。如果我们能充分借鉴过去18个月中最好的经验，我们一定能彻底战胜疫情、重回正轨，并加速推进解决健康、饥饿和气候变化等方面的根本性问题。”

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