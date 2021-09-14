新华社华盛顿9月13日电（记者刘品然）美国白宫副新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔13日表示，美方对朝政策立场并无变化，美方仍准备与朝鲜展开外交接触，以实现朝鲜半岛完全无核化的目标。

让-皮埃尔是在朝鲜当天宣布成功试射新型巡航导弹后在总统专机“空军一号”上对随行记者作出上述表示的。她还重申美方与朝方在任何时间、任何地点不设前提条件展开会面的提议。

五角大楼发言人约翰·柯比当天在国防部记者会上说，美方注意到有关朝鲜试射巡航导弹的报道，正与盟友展开密切磋商并将继续关注事态发展。他还强调了美国对日本和韩国的安全承诺。

美国国务院10日说，美国朝鲜事务特别代表金圣13日至15日将在东京与日韩官员就朝核等问题举行双边和三边会晤。

据朝中社13日报道，朝鲜国防科学院11日和12日分别成功试射了新研发的远程巡航导弹，试射导弹飞行7580秒，精确打击了设定在1500公里外的目标。报道说，这一武器系统的研发具有重大战略意义，朝鲜在更坚定地保障国家安全、强有力压制敌对势力反朝军事活动方面又有了一个有效遏制手段。

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