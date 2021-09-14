新华社圣保罗9月13日电（记者宫若涵）巴西卫生部13日傍晚公布的最新数据显示，过去24小时内巴西新增新冠确诊病例6645例，累计确诊21006424例；新增死亡病例215例，累计死亡587066例；累计治愈20076733例。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，低于美国和印度；累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月13日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例15336例，是自2020年5月20日以来的最低值，比两周前的数据下降了36%；平均每日新增死亡病例467例，为连续第六天低于500例，比两周前的数据下降了30%。

卫生部长马塞洛·凯罗加13日表示，得益于新冠疫苗在全国范围内的分配，现在已经看到了新增确诊病例数和死亡病例数下降，且巴西的疫苗接种工作正在加速推进。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至13日20时，巴西全国已有138643722人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的64.99%；有74295662人完成了两剂疫苗的接种，或接种了只需一剂的新冠疫苗，这些全面接种者占总人口的34.83%。

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