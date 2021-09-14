原标题：国际锐评丨“嗜战美国”应该接受战争溯源调查了！

当地时间13日与14日，美国国务卿布林肯将就阿富汗撤军问题连续两天出席美国国会听证会。美国媒体此前指出，对于美军从阿富汗大溃败式的撤离，布林肯难辞其咎，预计在作证期间他将面临最激烈的质询。

事实上，这次听证会也将成为外界了解美国战争源头、见证美式霸权及其“民主移植”计划失败的一个窗口。

作为一个只有240多年历史的国家，美国发动和参与的战争竟然有200多次。仅自1945年二战结束至2001年，世界上153个地区发生的248次武装冲突中，由美国发起的就达201场，约占81%。毫无疑问，美国是世界上最好战的国家。在长达两个多世纪的时间里，战争与武力无时无刻不在塑造着这个国家的DNA。为维护美式霸权，美国一些政客动辄采用军事手段干涉他国内政、推销美式价值观甚至颠覆他国政权，这使得迷信武力成为美式霸权的突出特征。

另一方面，美国嗜战成瘾有着更加实际的经济考虑。菲律宾总统杜特尔特2019年曾在一次演讲中指出，美国希望战争一直持续，因为这样其他国家就会购买美国的飞机、军舰和子弹，一旦战争结束，美国将有一大群人因此失业。此言可谓一语中的。

过去20年，美国打着“反恐”旗号将战火四处蔓延，美国军工企业借机赚得盆满钵满。俄罗斯战略文化基金会网站8月底发表题为《谁在阿富汗战争中捞到好处》的文章，称美国独立智库安全政策改革研究所发布的阿富汗战争主要受益者名单显示，过去20年洛克希德-马丁、雷神、通用动力、波音以及诺思罗普-格鲁曼等美国五大军工巨头共拿到了2.02万亿美元。

文章进而指出，阿富汗战争带来的巨额收入只是美国军工企业这20年来获利的一小部分。据布朗大学评估，“9·11”事件后的所有军事行动令美国纳税人花费6.4万亿美元，而这些钱被以洛克希德-马丁公司为首的五大军火商用来充盈预算。

可以看出，一直打仗到今天的美国对武力迷信一般地追崇，并借此获得巨额收益，转而又将其用于几乎覆盖全球的军事行动，导致美国的军费支出极为惊人。数据显示，2020年美国军费达7780亿美元，占全球军费总支出的39%。巨额军费支撑着美式霸权横行世界，不断输出战争与动乱。

与此同时，美国还企图按照自身意志改造其他国家，强行进行民主移植，结果无一例外以失败告终，给当地人民造成深重灾难。布朗大学的研究显示，20年来，美国在全球85个国家发起的战争和军事行动造成多达92.9万人死亡，至少3800万人流离失所。试问美国许诺给他们的民主、人权在哪里呢？倒是动荡、贫困与民不聊生，处处见证美式“民主样板”的失败。

至于那些一路追随“嗜战美国”的盟友，也没有得到好处。法国《费加罗报》网站8月底发表的一篇题为《阿富汗溃败的教训》文章指出：美国从阿富汗撤军再次凸显其单边主义，因为他们在撤离行动的决策和组织上根本没有考虑盟友。

“鉴于在全球多个地区看到的局面，我非常担心恐怖主义的蔓延。”联合国秘书长古特雷斯近日的表态，道出了美国20年所谓反恐战争的失败。战争到底如何塑造美国，而美国又如何用战争伤害世界——不妨听听布林肯先生在接下来的两天如何答辩。而世界是时候对“嗜战美国”进行战争大溯源了！

（国际锐评评论员）

(责编：袁勃、牛镛)