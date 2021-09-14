张梦旭

今年9月11日是美国“9·11”恐怖袭击事件二十周年纪念日。根据美国布朗大学战争成本项目近日发布的一份报告，从“9·11”事件至今，美国在全球85个国家开展反恐行动，花在反恐战争上的支出大约8万亿美元，导致全球直接死于战争暴力的人数在89.7万到92.9万人之间。美国舆论指出，美国难以单纯依靠军事力量实现所有目标，应对暴力极端主义需要外交努力。

“不仅是悼念的时刻，更是一个反思的时刻”

今年9月11日是美国“9·11”恐怖袭击事件二十周年纪念日。11日当天，“9·11”事件三处发生地——纽约世贸中心双子塔遗址、宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班坠毁地，以及弗吉尼亚州五角大楼，都举行了纪念活动悼念“9·11”事件中的遇难者。

距离美国首都华盛顿约3小时车程的尚克斯维尔，位于宾夕法尼亚州西部的偏僻山区。2001年9月11日，恐怖分子劫持了四架民航班机，美联航93号航班是其中最后一架，劫机者目标据信是美国国会大厦或白宫。机上乘客与劫机者展开搏斗，夺回了飞机控制权，飞机坠毁在尚克斯维尔附近的农田，坠毁时93号航班至华盛顿的飞行时间仅余18分钟。为了纪念93号航班上的40名乘客和机组人员，美国政府在原址建起了93号航班国家纪念园。

尚克斯维尔平时人烟稀少，11日由于大量悼念者的涌入而显得异常热闹。记者11日在93号航班国家纪念园看到，许多人手捧鲜花为这些素昧平生的遇难者志哀。

11日上午9点45分，93号航班国家纪念园的悼念活动正式开始。10点03分，也就是93号航班坠毁的时刻，40名航班遇难者家属依次登台，念诵遇难者姓名。美国副总统哈里斯和前总统小布什也出席了该场纪念活动。哈里斯在讲话中说强调了团结对于美国的重要性。小布什说：“越来越多的证据表明，我们国家面临的危险不仅来自境外，也来自本土暴力事件……我们的政治正赤裸裸地诉诸愤怒、恐惧和怨恨，让我们对国家和彼此的未来感到担忧。”

遇难者家属代表戈登·菲尔特发言说：“‘9·11’事件不仅改变了每一个遇难者及其家庭的人生轨迹，也改变美国乃至世界历史的进程。今天不仅是悼念的时刻，更是一个反思的时刻。我们要扪心自问，这些无辜死难者的牺牲是否值得？美国有没有变得更加安全？未来还会不会发生新的恐怖袭击？”

当天，纽约和华盛顿也分别举行了纪念活动。纽约的纪念活动从当地时间8时45分开始，这是当年第一架被劫持飞机撞击纽约世贸中心北塔的时刻。其间，活动暂停六次进行哀悼，对应世贸双塔等被袭击和倒塌时刻。美国总统拜登当天造访纽约世贸中心双子塔遗址、宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班纪念园和五角大楼等“9·11”恐怖袭击事发地，但未发表演讲。

反恐战争20年代价巨大

就在“9·11”事件20周年纪念日前夕，2021年8月30日午夜时分，随着最后一架美国飞机消失在喀布尔机场上空，美国结束了在阿富汗长达20年的军事行动。“9·11”事件与阿富汗战争，这两件令美国人惆怅的因素叠加在一起，使今年的“9·11”事件纪念日，美国舆论的反思和评论尤其多。

“9·11”袭击事件发生后不久，时任美国总统小布什在对国会的演讲中正式提出将进行“反恐战争”。2001年10月7日，美军开始了针对阿富汗的军事行动并迅速推翻了塔利班政权。2003年，美国以伊拉克存在“大规模杀伤性武器”及其与“基地”组织有关联为由发动了伊拉克战争。

根据美国布朗大学战争成本项目近日发布的一份报告，从“9·11”事件至今，美国在全球85个国家开展反恐行动，花在反恐战争上的支出大约8万亿美元，导致全球直接死于战争暴力的人数在89.7万到92.9万人之间，其中美军死亡约7000人，其他国家平民死亡在36.3万到38.7万人之间，战争造成的难民和流离失所人口超过3800万。

美国沃克斯新闻网指出，这些还仅仅是战争带来的直接伤亡，并未包括战争带来的疾病、营养不良、基础设施受损和环境退化导致的生命健康损失。“9·11”事件后美国本土虽然没有再次发生大规模恐怖袭击，但是极端势力在也门、叙利亚、伊拉克等地发起的袭击更加致命。由于美国的入侵和占领，阿富汗和伊拉克平民遭受了可怕的苦难，陷入连绵不断的教派冲突和内乱当中。根据马里兰大学全球恐怖主义数据库统计，2019年伊拉克的恐怖主义威胁指数位居世界第二，仅次于阿富汗。反恐战争引发的“伊斯兰恐惧症”和针对穆斯林的暴力袭击所造成的损害更是无法精确统计。

美国昆西大学国家战略研究所副主任史蒂芬·沃特海姆指出，美国痴迷于武力，并在2001年、2003年和2011年分别在阿富汗、伊拉克和利比亚发动了徒劳的战争，却很少为气候变化和提高贫穷国家人民的福祉作出努力。这些战争造成的敌人比打败的还要多，杀害了成千上万的平民，破坏了让世界得以稳定的法律和制度，让美国人民更不安全。

《波士顿环球报》记者弗雷德·卡普兰撰文认为，“9·11”事件对美国自身也带来了很大影响，它标志着美国对世界看法发生了转变。恐怖袭击来自不确定的组织和个人，从这个意义上说“9·11”事件把美国变成了一个更加脆弱的国家。一部分美国政客开始夸大外部世界对美国造成的威胁，加剧了美国社会的仇外情绪，并导致美国政治日益分裂和对抗。种族、政党、阶层和地理的无数鸿沟越来越不可逾越，使得美国人之间难以就最基本的问题达成共识，包括在抗疫领域。

应对暴力极端主义需要外交努力

如今，随着各国加强反恐力度，以“基地”组织为代表的一些老牌恐怖组织受到打击，活跃度降低。但在伊拉克、叙利亚等战乱地区，来自世界各地的恐怖分子不断集结，形成新的恐怖势力，其中最具代表性的就是“伊斯兰国”，该极端组织在世界各地制造恐怖袭击。各种蛊惑人心的极端思想还不断通过互联网传播，在世界多地又催生出一批极端分子，引发一系列“独狼”式恐袭，如2011年7月挪威奥斯陆于特岛爆炸枪击案、2013年美国波士顿马拉松爆炸案、2019年新西兰克赖斯特彻奇清真寺恐袭案等。

《华盛顿邮报》近日所做民调显示，2003年9月有67%的美国民众认为美国比“9·11”事件前更加安全，到2011年9月下降到了64%，如今只有49%。美国耗费了巨大的人力物力，却没能让美国民众从心里层面更加安全。美国在过去20年对武力的过度滥用，从酷刑、虐囚到无人机突袭，还造成了美国在整个世界声誉的受损，成为美国国家形象无法抹去的污点。

《纽约时报》专栏作家米歇尔·戈德堡撰文指出，“9·11”事件对美国造成的损害，甚至比许多悲观主义者预期的还要严重。美国以反恐战争为名入侵阿富汗和伊拉克，战争在那里播种下了混乱，极端组织趁机坐大。尤具讽刺意味的是，美国曾经强行在伊斯兰世界推行民主，但美国自身的民主制度如今遇到了一系列问题和挑战。“20年前美国政客夸大外在威胁以满足报复需要。我们发动傲慢的战争来改造世界，实际上被改造的是我们自己，我们催生的恐怖分子比我们最初面对的还要糟糕。”

美国布鲁金斯学会外交政策杰出研究员伊塔马尔·拉比诺维奇指出，美国过去20年的反恐战争代价巨大，极端主义滋生于贫困、人口过剩、治理不善等政治和社会问题，靠外力无法改造一个国家，改革必须来自内部而不是外部。

《纽约时报》指出，在美国人纪念和反思“9·11”事件20周年之际，全球反恐行动并没有结束的迹象。反恐是最需要国际多边合作的领域之一，各国需要加强在反恐领域的执法合作和情报共享。美国《洛杉矶时报》评论说，美国“全球反恐战争”的一个最重要教训是，美国难以单纯依靠军事力量实现所有目标。应对暴力极端主义需要外交努力，需要推动各国发展，并加强教育。

(责编：王禹蘅、常红)