人民网河内9月13日电 （记者杨晔）日本防卫大臣岸信夫日前访问越南期间，肆意发表攻击中国言论，指责中国在钓鱼岛海域“试图以实力改变现状”，污蔑中国实施《海警法》加剧东海、南海紧张局势，并就台湾问题粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对。来而不往非礼也，中国驻越南大使馆严正阐明以下立场，以正视听。

第一，中国颁布《海警法》是例行国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践，事实上包括日本在内的多个国家早就制定实施了类似法规。根据中国国内法和相关国际法规定，中国的管辖海域是明确的，中方的海洋权益主张并未发生改变。中方一贯致力于同南海当事国通过对话协商妥善处理海上分歧，不使用武力或以武力相威胁，同时全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推动制定实质、有效、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“南海行为准则”。中国与有关国家完全有能力、有智慧共同维护好南海和平稳定。

第二，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，十九世纪末，被日本通过甲午战争和《马关条约》非法窃取和割占。二战日本战败投降后，根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》等国际法律文件，钓鱼岛作为台湾的附属岛屿回归中国。但美日不顾中方坚决反对，非法将其纳入“托管”和“施政”范围，日本企图继续霸占钓鱼岛。中日在实现邦交正常化和缔结《中日和平友好条约》时，双方就搁置争议，将“钓鱼岛问题放一放，留待以后解决”达成谅解和共识，构成了钓鱼岛问题的现状，这也是中方在钓鱼岛问题上长期保持克制，暂未在有关海域行使巡航执法等固有权力的基础和前提。近些年来，日方不断对钓鱼岛采取单方面行动，通过在钓鱼岛海域非法行使“执法权”，实施所谓“国有化”和政要公开表态等，单方面撕毁了中日搁置争议的政治共识，这使得中方长期保持克制的前提不复存在。事实不容置疑，在钓鱼岛海域以实力改变现状的不是中方，而恰恰是日方。日方不要贼喊捉贼，倒打一耙。

第三，日本是世界上最没有资格置喙台湾问题的国家。近代以来日本对中国台湾的侵略和对台湾人民的殖民奴役，是日本对外侵略扩张史中永远无法洗刷的历史污点。日本极右政治势力在钓鱼岛和台湾问题上发起的不自量力的挑衅，其实质是对世界热爱和平国家反法西斯战争胜利成果的公然否定，是对以《联合国宪章》为基础的战后国际秩序的公然挑战。日方的肆意妄为只会再次唤起世人对日本那段不光彩历史的记忆。我们奉劝日方不要好了伤疤忘了疼，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

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