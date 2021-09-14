日本自由民主党定于17日发布总裁选举公告。分管新冠疫苗接种工作的行政改革担当大臣河野太郎眼下在民意支持率上继续“领跑”，但难言胜券在握。

《朝日新闻》上周末发布的民调结果显示，33%的调查对象认为河野是自民党新党首最合适的人选，竞争对手之一、前外务大臣岸田文雄的支持率为14%。暂未公布想法的前防卫大臣石破茂所获支持率为16%。

《日本经济新闻》民调显示，27%的日本人认为河野最适合出任自民党党首，石破和岸田分获17%和14%的支持率。

按照路透社的解读，自民党党首由自民党籍国会议员和地方议员、普通党员按照不同权重投票选出，但候选人在国民中是否享有高人气也很重要，缘由是新党首将充当“选举招牌”，带领这一执政党迎战预期11月上旬举行的国会众议院选举。

现任首相菅义伟3日突然宣布，不参加定于29日投票的自民党党首选举。这意味着他将在本月30日党首任期结束时卸任首相。《朝日新闻》民调显示，58%的调查对象认为，下一届自民党党首不应该延续菅义伟及其前任安倍晋三的政策。

除河野和岸田，前总务大臣高市早苗同样宣布参选。自民党代理干事长野田圣子正在考虑。石破人气不减，但在党内势单力孤，放弃参选的可能性正在变大。

据共同社报道，高市寻求以安倍为靠山，集结保守派，争取安倍所属党内最大派系“细田派”以及在安倍执政时当选的年轻议员支持。岸田近段时间向安倍和副首相麻生太郎暗送秋波，改口称“未考虑重新调查”森友学园丑闻，期待在第一轮投票超过高市，在第二轮、即决胜轮投票时得到安倍和麻生支持，击败河野。

河野属于麻生领导的党内第二大派系“麻生派”。这一派系的中坚和年轻议员支持河野，期待在“河野首相”带领下赢得众议院选举。但资深议员中，不少人支持岸田，多半反对河野参选，缘由是他曾经主张“去核电”，支持女性当天皇。

日本舆论分析，与菅义伟一年前依靠主要派系支持当选不同，这次党首选举竞争十分开放，主要派系内部难以统一意见，可能允许派系成员“自主投票”。（陈丹）（新华社专特稿）

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