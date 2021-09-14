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英国食品供应链劳工不足 都是“脱欧”惹的祸？

2021年09月14日08:47 | 来源：新华网
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英国食品制造商今年整个夏季陷入困境：缺少工人收割蔬菜并配送至商场。一些业内人士把这归咎于脱离欧盟造成的影响。

美国有线电视新闻网（CNN）12日援引东苏格兰种植者协会副会长伊恩·布朗的话报道：“我们没有足够的工人收割蔬菜，这意味这些作物将浪费。”

尽管全球许多国家在新冠疫情期间遭遇食品短缺，但布朗认为，一个独特原因令英国的情况更困难，那就是“脱欧”。

他说，新鲜蔬菜收割和配送两方面均因工人短缺受到严重影响。

以往每年中的几个月，一些来自罗马尼亚和保加利亚的季节性工人在英国收割蔬菜，如今这类工人短缺。布朗说，这意味着他种植的作物中有10%至15%浪费，价值大约20万英镑（约合179万元人民币）。

最紧迫的问题可能是卡车司机短缺。英国物流协会提供的数据显示，英国卡车司机缺口可能介于9万至12万人。尽管“脱欧”并非司机短缺的唯一原因，但无法轻松雇用欧洲大陆司机令英国食品行业头疼。

CNN报道，这些劳工缺口预示英国企业将遭受的亏损和圣诞节前“空荡”的食品货架。

英国几家大型连锁超市的老板形容食品短缺史无前例。其中一人告诉英国《泰晤士报》记者，食品数量“比我任何时候见到的都糟”，圣诞节货架可能因为司机短缺而空空如也。

路透社上周报道，受“脱欧”相关贸易壁垒影响，英国今年将跌出德国十大贸易伙伴之列，系1950年以来首次。英国国家统计局今年上半年公布的数据显示，今年1月1日英国正式退出欧洲单一市场和欧盟关税同盟以来，英欧双边贸易额明显下滑。

英国国家统计局提供的数据显示，英国国内生产总值7月接近停止增长，部分原因是供应链不畅和劳工短缺。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)

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