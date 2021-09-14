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韩国网购市场规模四年来翻一番

2021年09月14日08:46 | 来源：新华网
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韩国网购业务近年来发展迅猛，新冠疫情某种程度上助推这一趋势。韩国统计局数据显示，韩国7月网购交易额达到16.19万亿韩元（约合891.5亿元人民币），创自2001年开始统计以来最高纪录，比四年前增长了105.1%。

据《韩国先驱报》12日报道，数据显示，韩国月度网购交易额在2018年10月突破10万亿韩元（551亿元人民币），去年11月突破15万亿韩元（826亿元人民币）。从商品种类上看，农产品、畜产品和水产品四年来网购交易额增长242%，杂货和食品饮料同期增幅为223%，网购餐食配送和外卖交易额增幅更是达到961%。

快递派送系统有力支撑了韩国网购业务的迅猛发展。依照《韩国先驱报》说法，如今韩国境内商品快递一般在1至3天内送到，有些地区可在10小时内送到。

另一个值得关注的现象是，近年来越来越多韩国60岁以上老年人加入网购大军。一名零售服务分析师说，“老年人是高价商品消费主力”，购买的商品包括奢侈品、高端空调和电视机。

不过，依照《韩国先驱报》说法，韩国网购业态也存在一些问题，比如一些提供结算平台的大型网站占据垄断地位，大型和小型网商的销售差距逐渐拉大，一些小微网商难以承担消费者刷信用卡的服务费等。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、崔越)

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