新西兰总理杰辛达·阿德恩13日宣布，新西兰最大城市奥克兰将延长严格“封城”措施，以遏制新冠变异病毒德尔塔毒株传播。

新西兰卫生部门13日通报全国新增新冠确诊病例33例，全部在奥克兰，高于11日和12日通报的23例和20例。

阿德恩当天在新闻发布会上说，奥克兰现行的最高等级四级防疫响应将持续至21日午夜，之后将下调至三级响应。“很明显，奥克兰没有大范围病毒传播，但只要（仍）有新病例出现，就会有风险。”

根据新西兰防疫规定，四级响应时所有人应居家隔离，切断所有可能的人际接触。三级响应下防疫限制措施略有放松，但办公室、学校和公共场所仍关闭。

8月17日，奥克兰时隔半年再次发现本土确诊病例，新西兰全国随即“封城”，实施最严格的防疫响应措施。新西兰此轮疫情累计确诊病例955例，绝大部分病例在奥克兰。

9月7日午夜起，奥克兰以外地区防疫响应级别降至二级，但室内活动场所聚集不得超过50人，户外活动场所聚集不得超过100人，在室内公共场所必须戴口罩。

新西兰人口大约500万，大约34%的人已完成新冠疫苗全程接种。按路透社说法，这一接种速度在经济合作与发展组织成员国中处于垫底水平。

阿德恩12日说，新西兰政府已经从丹麦购买了50万剂由美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，鼓励民众尽快接种。（刘曦）【新华社微特稿】

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