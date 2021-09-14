新华社日内瓦9月13日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国秘书长古特雷斯13日在瑞士日内瓦表示，阿富汗目前面临经济完全崩溃的可能，国际社会应与阿富汗人民站在一起，为阿富汗提供资金等帮助。

古特雷斯当天在日内瓦召集阿富汗人道主义局势高级别部长级会议。他在会议上表示，在经历几十年的战争、苦难和不安全之后，阿富汗人民可能正面临“最危险的时刻”。目前，三分之一的阿富汗人下一顿餐食没有着落，该国基本公共服务接近崩溃，许多人可能在9月底前陷于断粮境地。

古特雷斯说，“现在是国际社会与阿富汗人民站在一起的时刻”。联合国大家庭以及整个人道主义系统正在为阿富汗人民提供粮食、挽救生命的干预措施和基本卫生保健。

古特雷斯说，他已派遣联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思访问阿富汗并会见塔利班领导人，塔利班方面承诺将与联合国合作，确保提供给阿富汗人民的援助运送到位。

古特雷斯在随后举行的新闻发布会上表示，阿富汗经济完全崩溃的可能性是现实而严重的，目前其金融体系的能力极其有限，这意味着一些基本经济功能无法实现。古特雷斯呼吁国际社会在现有规则框架内设法为阿富汗提供现金，以便让该国经济实现基本运转并得以喘息。

9月10日，古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上曾表示，向阿富汗提供人道主义援助是当务之急，以避免阿发生人道主义灾难和经济崩溃。

8月15日，阿富汗塔利班进入并控制首都喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。9月7日，塔利班宣布组建临时政府。

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