新华社金边9月12日电（记者毛鹏飞）当地时间2021年9月12日，对柬埔寨进行正式访问的国务委员兼外长王毅同柬副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。

王毅表示，中柬外长在不到一年时间内克服疫情影响三次面对面交流，充分体现了两国关系的特殊性和两国合作的重要性。两国老一辈领导人共同缔造和亲手培育的中柬友谊历经国际风云考验，在各种困难面前坚不可摧，在各种挑战面前稳如磐石。面对世纪疫情，中柬同舟共济、互施援手，构筑起牢不可破的抗疫防线。应对百年变局，两国共同拒绝强权政治，同霸凌行径斗争，携手捍卫国际公平正义和发展中国家共同利益。作为高度互信的好朋友、休戚相关的命运共同体，中方将继续坚定支持柬方维护国家主权和民族尊严，坚定支持柬方战胜疫情、发展经济，坚定支持柬方在国际地区舞台发挥更加积极和重要的作用。

王毅指出，今年是中国共产党百年华诞，也是柬埔寨人民党成立70周年，习近平总书记和洪森主席互致贺信，为中柬全面战略合作伙伴关系发展提供战略引领。中方愿同柬方落实好两国领导人共识，以中柬命运共同体行动计划为主线，统筹开展各领域交往合作，推动双边关系持续高水平发展。

王毅表示，中方将继续为柬抗击疫情提供疫苗和物资支持，扩大进口柬优势农产品，推动柬工业化持续发展，实现经济转型升级。希中柬自贸协定早生效、早受益，为柬恢复经济提供助力。双方可加快推进西哈努克港经济特区建设，以点带面建设辐射次区域的产业投资集群。中方愿同柬方一道加快“陆海贸易新通道”与澜湄流域经济发展带对接，推动中国东盟关系迈上新台阶。

布拉索昆祝贺中国共产党百年华诞，感谢中国政府为西哈莫尼国王和莫尼列太后在华查体提供周到照料，赞赏中方长期以来支持柬走符合自身国情的发展道路，为柬抗击疫情、发展经济提供宝贵帮助。表示柬方高度评价中方成功控制疫情、为国际抗疫合作发挥领导作用，致力于同中方一道打造柬中命运共同体，加强柬中铁杆友谊和全方位合作。柬方将恪守一个中国原则，在涉台、涉港、涉疆等涉及中国内政的问题上坚定同中方站在一起。希双方进一步加强经贸、投资、执法、地方、人文、国防、安全等领域交流合作，将西港经济特区建设成为“一带一路”框架下互利共赢的标杆。柬方支持科学溯源，反对溯源政治化，坚定支持以国际法为基础的国际秩序，坚定支持多边主义，坚定支持发展东盟中国关系。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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