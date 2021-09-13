新华社金边9月12日电（记者毛鹏飞）当地时间2021年9月12日，国务委员兼外长王毅在金边同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈后共同会见记者。

王毅表示，柬埔寨是中国的铁杆朋友和友好近邻。这是中国外长在新冠肺炎疫情发生后再次访柬，背景是百年变局深刻演进、世纪大疫起伏延宕，目的是向柬方传递中方重视老朋友、力挺老朋友的明确信号，向外界发出中柬合力抗击疫情、加快复苏经济、维护国际正义的有力声音。

王毅强调，柬埔寨不畏强权、不惧霸凌，显示出坚毅的民族风骨。中方愿继续全力支持柬埔寨维护国家主权和民族尊严，坚定支持柬埔寨自主选择发展道路，坚定支持柬埔寨发展经济改善民生。我和布拉索昆副首相举行了富有成效的会谈，达成六项共识。

一是落实高层共识，在涉及彼此核心利益问题上互施援手。中方将全力支持洪森首相带领人民党顺利施政，助力柬维护发展稳定大局。

二是继续携手抗疫，致力于消除“疫苗鸿沟”。坚决反对病毒溯源政治化，反对任何国家散布政治病毒、破坏全球抗疫合作。

三是高质量共建“一带一路”，推进基础设施、产能、5G等领域合作，帮助柬方加快工业化进程，扩大进口柬埔寨优质农产品，稳步实施西哈努克港经济特区、金边至西港高速公路等大项目建设。

四是秉持以人民为中心的发展理念，让中柬友好合作更好惠及两国人民。中方将加大对柬埔寨学校、医院、道路等援助建设，加强双方人文交往，筑牢两国友好民意基础。

五是共同推动东亚合作和中国东盟关系迈上新台阶，加快“陆海贸易新通道”与澜湄流域经济发展带对接，支持区域一体化进程不断前行。

六是加强团结协作，向强权政治说不，同霸凌行径斗争，共同维护地区和平稳定，维护国际公平正义，维护广大发展中国家共同利益。

王毅指出，中柬友好不仅给两国人民带来福祉，也为构建新型国际关系和构建人类命运共同体提供范例。我们在交往中从不以国家大小论资排辈，坚持平等协商、相互尊重。在合作中从不附带政治条件，不开“空头支票”，反对“口惠而实不至”。我们都认为人类命运休戚与共，各国利益紧密相连，应彼此以诚相待，共同发展进步。我们愿同兄弟的柬埔寨人民一道，全力推进中柬各领域合作，让中柬友谊比铁还硬、比钢还强，为各自民族和国家的振兴发展作出更大贡献。

(责编：白宇、赵欣悦)