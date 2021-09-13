新华社金边9月12日电（记者毛鹏飞）当地时间2021年9月12日，国务委员兼外长王毅在金边同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈后共同会见记者。有记者问及，美国纽约双子塔遭受恐袭倒塌20年后的今天，恐怖主义仍对世界和平与发展构成严峻挑战，中方如何看待当前国际反恐形势。

王毅表示，震惊世界的“9·11”事件过去20年了。首先要再次向那场浩劫中失去宝贵生命的人们致以深切悼念。

王毅指出，恐怖主义是人类公敌，不分国界和种族，也没有好坏之分。无论以何种形式出现，无论何时何地，都必须予以坚决打击。20年来的实践证明，反恐需要一以贯之，需要标本兼治，需要国际社会携手努力。搞选择性反恐终将自食其果，奉行双重标准不符合国际公理，与特定的民族、宗教挂钩只会助长歧视和偏见。

王毅强调，环顾当今世界，恐怖主义祸患未除，新冠肺炎疫情仍在肆虐，气候变化对环境的威胁日益紧迫，毒品走私犯罪等在各国不断蔓延。我们面临的是越来越多的全球性挑战，亟需开展全球性应对。国际社会比以往任何时刻都更需要同舟共济，共克时艰。世界是一个地球村，人类是命运共同体。在最需要各国团结合作之时，鼓吹分裂是开历史倒车，挑动对抗违背时代潮流，炒作“新冷战”必将掉进“老窠臼”。正确的选择是，世界各国携起手来，共同捍卫以联合国为核心的国际体系，共同维护以国际法为基础的国际秩序，共同践行真正的多边主义，共同战胜形形色色的全球性挑战，开创人类社会更美好的未来。

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