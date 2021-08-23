人民网华盛顿8月22日电 （记者李志伟）美国《圣何塞水星报》网站8月22日报道说，美国出现首例新冠肺炎死亡病例的时间提前。最新数据显示，2020年1月初至2月初，美国6个州出现6例新冠肺炎死亡病例，最早的一例死亡病例出现于2020年1月5日至1月11日的一周。这较目前美国官方认定的首例死亡病例的时间更早。

美国疾控中心下属的美国国家卫生统计中心更新的最新数据显示，2020年1月5日至11日，美国出现1例新冠肺炎死亡病例；1月12日至18日出现2例死亡病例；1月19日至25日出现2例死亡病例；1月26日至2月1日出现1例死亡病例。

《圣何塞水星报》报道说，这6例死亡病例出现在加利福尼亚州、阿拉巴马州、佐治亚州、堪萨斯州、俄克拉何马州、威斯康星州6个州。这些死亡病例出现的时间均早于目前官方认定的美国首例新冠肺炎死亡病例。目前，美国已知最早的新冠肺炎死亡病例被认为是2020年2月6日圣何塞一名名叫帕特里夏·多德的死者。

湾区新闻集团的记者向6个州的卫生部门进行核实。加州、佐治亚州、阿拉巴马州、俄克拉何马州承认2020年1月有相关死亡病例，但以个人隐私为由拒绝提供信更多信息。威斯康星州公共卫生局提供的信息显示，该州2020年1月22日有一例可能是新冠肺炎导致的死亡病例，死者为一名50至59岁的女性。堪萨斯州则没有回应。

美国国家卫生统计中心正准备美国2020年年度死亡数据报告，对美国过去一年的所有死亡病例进行分析。该机构网站公布了“新冠肺炎死亡病例分周统计临时数据”。数据显示，美国最早的新冠肺炎死亡病例出现在2020年1月5日至11日这一周。

报道称，这些数据可能极大地改变美国新冠疫情时间线。加州大学伯克利分校传染病学专家约翰·斯瓦茨贝格表示，这些早期死亡病例的原因最初可能被认定为感冒或流感。

美国国家卫生统计中心死亡统计部门负责人罗伯特·安德森表示，开具死亡证明的相关人员通常不会修改死亡证明，除非有充分的理由他们才会这么做。对于验尸官或医生为何修改这些病例的死因，安德森说他的团队没有得到更详细的原因。

《圣何塞水星报》报道说，这些数据显示，新冠病毒很快就在美国内陆地区出现。这些死亡病例的分布广泛。在美国西部、中西部、南部都出现了死亡病例，阿拉巴马州、俄克拉何马州通常没有很多往返中国的旅行记录。这显示新冠病毒在更早的时间在更多地方就已经传播开来。

美国国立卫生研究院传染疾病实验室临床试验部门负责人马修·梅莫利表示，这些数据显示，新冠病毒可能比此前已知的传播时间更早。“我们需要认真评估这件事，什么时候发生，我们怎么处理的，我们当时是否将之作为一个问题来处理，我们当时能否以不同的方式处理？这件事还有很多需要思考的地方。”

斯瓦茨贝格认为，这些新的死亡病例数据显示，美国在2019年12月甚至11月就出现了新冠肺炎，“这完全是有可能的”。患者从感染病毒到死亡通常需要3周时间。他猜测病毒“在被认为是一个问题之前，就在美国出现了”。梅莫利对此也表示认同，“在我们认为这是一个大问题之前，（新冠）就已经在这里了。”

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