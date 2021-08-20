人民网喀土穆8月20日电 （苏航、郝兆建）当地时间8月19日上午，恰逢中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队官兵出征两周年之际，联阿安全部队（联合国驻阿卜耶伊临时安全部队）授予分队全体86名官兵“和平荣誉勋章”。联阿安全部队司令员泰斯玛少将为每名官兵签发嘉奖令，以表彰他们在推动阿卜耶伊地区和平进程中作出的突出贡献。这也是他们连续在海外执行维和任务期间获得的第2枚联合国“和平荣誉勋章”。

授勋仪式伴随雄壮的国歌拉开帷幕，受疫情影响，采取主会场集中授勋和待轮换区逐个授勋两种形式分别组织。虽然没有外宾、没有观众，但官兵依然精神抖擞、士气高昂，他们以这种特殊的方式迎接属于维和官兵的高光时刻，接受万里之外党和人民的检阅。“能够参加这样简约而不简单的授勋仪式，让我非常激动。”头戴蓝色贝雷帽、胸佩和平荣誉勋章的飞行员刘乂夫激动的说，“接续获得2枚联合国和平荣誉勋章在中国维和史上尚属首次，这不仅是对我们维和官兵的肯定，也是对中国在维护世界和平中所付出的努力作出的肯定，能够代表祖国赢得这份荣誉，我很自豪！”

该分队由2019年8月出征的中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队抽组而成，人员隶属于陆军第82集团军某陆航旅。分队兵力规模86人，设队部、飞行连、机务连、勤务连各1个，配备米-171直升机2架，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、物资投递等军事与民事2类15种任务。

据悉，在联非达团（联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特别代表团）执行维和任务期间，他们被誉为“不可或缺的航空力量”，被称为联非达团各国维和部队的“标杆团队”。根据国内和联合国命令，2021年1月，中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队完成抽组，86名队员及万余件装备设备转入转隶任务，其余部分人员、装备陆续撤离回国。历时4个月、跋涉500余公里，该分队圆满完成全员全装转隶，并高标准通过联阿安全部队部署后各项核查。

中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队，创造了中国维和史上海外连续执行任务时间的新纪录，实现了中国维和分队首次海外成建制转隶再部署，有效检验和锤炼了部队遂行海外多样化任务的能力。作为阿卜耶伊地区第一支中国维和力量、唯一一支非埃塞籍军事分队，成功开辟新任务区，拓展了中国军队参与联合国维持和平行动的地域范围，在中国维和史上具有里程碑意义。

(责编：高歌、常红)