人民网阿布贾8月19日电 （记者姜宣）当地时间19日，中国驻尼日利亚使馆携尼青年和体育发展部、中国文化中心共同主办的“一带一路奏强音，中尼合作谱新曲”研讨会在中国文化中心举办。驻尼日利亚大使崔建春、使馆公使衔参赞赵勇、文化参赞兼中国文化中心主任李旭大，尼青年和体育发展部常秘阿纳考、尼国家艺术文化理事会主席伦赛维、尼教育部奖学金局局长阿斯塔、阿布贾大学法学及当代中非研究院院长谢里夫等近百人出席活动。

崔建春介绍了“一带一路”倡议的由来及全球百余国家积极参与的可喜局面。他表示，“一带一路”遵循共建、共商、共享原则，努力实现“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通”五大目标。倡议提出近8年，给包括尼日利亚在内的众多参与国带来了巨大发展机遇。特别是中资企业为尼日利亚建设的铁路、公路等，必将创造大量就业机会，促进尼经济发展，这是“一带一路”倡议惠及尼日利亚的生动例证。

崔建春向现场嘉宾简要介绍了未来中尼交流合作“成长、发展与进步”的战略构想，以及“和睦、和谐、和平、和合、和声、和善、和美”中国传统文化的“七和”精髓。他寄语青年说，“青年是民族的希望，是国家的未来。希望青年一代团结奋进，为中尼两国下一个50年互利合作绘出美好蓝图。”

阿纳考表示，中国高举“合作共赢”与“多边主义”大旗在国际上赢得了广泛好评。中尼之间在“一带一路”倡议下开展务实合作，必将为不计其数尼日利亚年轻人提供施展才华、早日走出穷困怪圈的难得机遇。本届东京奥运会上，中国健儿的顽强拼搏精神与骄人成绩给人留下了深刻印象。希望尼日利亚运动员有机会在乒乓球、羽毛球、体操等项目上向中方学习，而中方也可在拳击、足球等领域与尼方切磋，提升中尼两国体育水平。

与会嘉宾围绕着“一带一路”框架下中尼合作成果以及未来构想、如何实现“五通”等议题进行深入交流。伦赛维认为，文化应该是国家间和平与发展的桥梁，促进中尼文化艺术交流对民心相通极其重要。阿斯塔表示，中国政府奖学金项目为尼日利亚优秀学生提供了宝贵机会，希望他们能够学有所成，肩负起促进中尼交流重任。谢里夫院长强调，“一带一路”为世界各国发展贡献了中国智慧，为中尼两国提升合作水平创造了历史机遇。

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